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Mercado automotivo

BMW vai produzir no Brasil os dois carros mais potentes do país

Com motor que gera 387 cavalos de potência e 50,9 kgfm, os modelos X3 e X4 nas versões M40i  custarão R$ 580.950 e R$ 603.950, respectivamente

Públicado em 

16 dez 2021 às 01:59
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

BMW anunciou que o modelo X4 M40i vai ser produzido no Brasil.
BMW anunciou que o modelo X4 M40i vai ser produzido no Brasil. Crédito: BMW/Divulgação
Em uma coluna que escrevi recentemente abordei sobre o mercado de carros premium. Além das dicas para se fazer uma boa compra de veículos usados desta categoria, também destaquei que esse segmento está aquecido no Brasil. 
Um exemplo disso é o investimento previsto de R$ 550 milhões que a BMW vai fazer no mercado brasileiro. A marca anunciou que irá produzir os veículos mais potentes do Brasil: os X3 e X4 nas versões M40i. Com motor que gera 387 cavalos de potência e 50,9 kgfm para os dois modelos, os preços serão R$ 580.950 e R$ 603.950, respectivamente.
De acordo com a BMW, a dupla é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 4,5 segundos com velocidade máxima limitada eletronicamente de 250 km/h.
De acordo com a BMW, assim como o X4, o X3 é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 4,5 segundos.
De acordo com a BMW, assim como o X4, o X3 M40i é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 4,5 segundos. Crédito: BMW/Divulgação
Vale ressaltar que a dupla inaugura no Brasil o facelift lançado na Europa trazendo aos dois modelos faróis duplos a laser, nova grade dianteira com o duplo rim integrado visualmente e o para-choque dianteiro atualizado, com destaque para as grandes entradas de ar. As rodas de liga leve contam com aro 21” no catálogo esportivo.
A pré-venda começou nesse mês e a previsão de entrega é a partir de fevereiro de 2022.

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Gabriel de Oliveira

A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

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