BMW vai produzir no Brasil os dois carros mais potentes do país

BMW anunciou que o modelo X4 M40i vai ser produzido no Brasil. Crédito: BMW/Divulgação

Um exemplo disso é o investimento previsto de R$ 550 milhões que a BMW vai fazer no mercado brasileiro . A marca anunciou que irá produzir os veículos mais potentes do Brasil: os X3 e X4 nas versões M40i. Com motor que gera 387 cavalos de potência e 50,9 kgfm para os dois modelos, os preços serão R$ 580.950 e R$ 603.950, respectivamente.

De acordo com a BMW, a dupla é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 4,5 segundos com velocidade máxima limitada eletronicamente de 250 km/h.

De acordo com a BMW, assim como o X4, o X3 M40i é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 4,5 segundos. Crédito: BMW/Divulgação

Vale ressaltar que a dupla inaugura no Brasil o facelift lançado na Europa trazendo aos dois modelos faróis duplos a laser, nova grade dianteira com o duplo rim integrado visualmente e o para-choque dianteiro atualizado, com destaque para as grandes entradas de ar. As rodas de liga leve contam com aro 21” no catálogo esportivo.