Retrospectiva automotiva 2021: erros, acertos e veículos que vão deixar saudade

É fácil se deparar com histórias de pessoas que tiveram experiências em suas vidas com carros como o Fiat Uno. Crédito: Fiat/Divulgação

O ano de 2021 está sendo um ano bem expressivo no mercado automotivo brasileiro. Estamos passando por um fenômeno onde os carros estão valorizando e não desvalorizando como é o natural quando falamos desse tipo de bem de consumo.

Além disso, esse ano está sendo marcado com o adeus de dois ícones do mercado automotivo nacional que são o Volkswagen Gol e o Fiat Uno.

Esses dois modelos com certeza deixarão saudades para o consumidor apaixonado por carros, afinal de contas, é fácil ouvirmos histórias de pessoas que tiveram experiências em suas vidas com o Gol ou com o Uno.

BOLA FORA

Toyota Corolla Cross: suspensão traseira do SUV não é a mesma do sedã que leva o mesmo nome do veículo. Crédito: Toyota/Divulgação

Falando de um fato que considero uma bola fora do mercado brasileiro é o lançamento do tão esperado Toyota Corolla Cross. Na minha avaliação, o projeto é algo defasado com o freio de estacionar sendo acionado por um pedal.

Outro aspecto bastante questionado no mercado automotivo é o fato da suspensão traseira do SUV não ser a mesma do sedã, ou seja, a suspensão traseira multilink foi substituída pelo eixo de torção para redução de custo. O detalhe disso é que, quando falamos de SUV, sempre há necessidade de um sistema de suspensão mais sofisticado visando maior estabilidade, visto que estamos falando de veículos mais altos. O que não ocorreu nesse caso mostrando que o foco principal da marca foi em relação a custo ou maior margem de lucro.

ACERTOS

Motor turbo 1.3 da Fiat Toro é um ponto positivo do mercado automotivo neste ano de 2021. Crédito: Fiat/Divulgação

Mas também é necessário falarmos de acertos que ocorreram no mercado. E na minha visão quem conseguiu acertar em cheio foram as marcas Jeep e Fiat com o lançamento do novo motor 1.3 turbo que destaco entre os modelos equipados com esse novo motor: o Jeep Compass Flex e a Fiat Toro Flex.

O feedback do mercado em relação a essa nova motorização é excelente. Esses motores podem gerar até 185 cavalos de potência com 27,5 quilograma força metro (kgfm) de torque e excelente consumo na casa dos 9 km por litro na cidade e mais de 12 km por litro na rodovia. Ou seja, são números exemplares quando falamos de veículos desse porte.