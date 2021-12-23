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Mercado automotivo

Retrospectiva automotiva 2021: erros, acertos e veículos que vão deixar saudade

Estamos passando por um fenômeno onde os carros estão cada vez mais valorizados. Veja uma retrospectiva com os principais pontos do mercado automotivo neste ano

Públicado em 

23 dez 2021 às 01:59
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

Carros que devem sair de linha em 2022
É fácil se deparar com histórias de pessoas que tiveram experiências em suas vidas com carros como o Fiat Uno. Crédito: Fiat/Divulgação
O ano de 2021 está sendo um ano bem expressivo no mercado automotivo brasileiro. Estamos passando por um fenômeno onde os carros estão valorizando e não desvalorizando como é o natural quando falamos desse tipo de bem de consumo.
Além disso, esse ano está sendo marcado com o adeus de dois ícones do mercado automotivo nacional que são o Volkswagen Gol e o Fiat Uno.
Esses dois modelos com certeza deixarão saudades para o consumidor apaixonado por carros, afinal de contas, é fácil ouvirmos histórias de pessoas que tiveram experiências em suas vidas com o Gol ou com o Uno.

BOLA FORA

Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross: suspensão traseira do SUV não é a mesma do sedã que leva o mesmo nome do veículo. Crédito: Toyota/Divulgação
Falando de um fato que considero uma bola fora do mercado brasileiro é o lançamento do tão esperado Toyota Corolla Cross. Na minha avaliação, o projeto é algo defasado com o freio de estacionar sendo acionado por um pedal.
Outro aspecto bastante questionado no mercado automotivo é o fato da suspensão traseira do SUV não ser a mesma do sedã, ou seja, a suspensão traseira multilink foi substituída pelo eixo de torção para redução de custo. O detalhe disso é que, quando falamos de SUV, sempre há necessidade de um sistema de suspensão mais sofisticado visando maior estabilidade, visto que estamos falando de veículos mais altos. O que não ocorreu nesse caso mostrando que o foco principal da marca foi em relação a custo ou maior margem de lucro.

ACERTOS

Nova Fiat Toro 2022
Motor turbo 1.3 da Fiat Toro é um ponto positivo do mercado automotivo neste ano de 2021. Crédito: Fiat/Divulgação
Mas também é necessário falarmos de acertos que ocorreram no mercado. E na minha visão quem conseguiu acertar em cheio foram as marcas Jeep e Fiat com o lançamento do novo motor 1.3 turbo que destaco entre os modelos equipados com esse novo motor: o Jeep Compass Flex e a Fiat Toro Flex.
O feedback do mercado em relação a essa nova motorização é excelente. Esses motores podem gerar até 185 cavalos de potência com 27,5 quilograma força metro (kgfm) de torque e excelente consumo na casa dos 9 km por litro na cidade e mais de 12 km por litro na rodovia. Ou seja, são números exemplares quando falamos de veículos desse porte.
De qualquer forma, o mercado está sempre gerando boas oportunidades e oportunidades não tão boas assim. A dica que dou para vocês leitores dessa coluna é sempre se informarem sobre o veículo de interesse para que a escolha não seja uma frustração e sim um acerto ao pensar em investir um valor agregado num carro.

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Gabriel de Oliveira

A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

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