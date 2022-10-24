Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Brasileiros querem desvendar mistério de nuvem que surge no mesmo lugar
"Nuvem do Farol"

Brasileiros querem desvendar mistério de nuvem que surge no mesmo lugar

Fenômeno foi registrado, pela primeira vez, em 1836, e aparece sempre sobre a Ilha do Farol, na cidade de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro

Publicado em 24 de Outubro de 2022 às 16:31

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 out 2022 às 16:31
Uma nuvem, que aparece sempre no mesmo lugar, sobre a Ilha do Farol, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, vem desafiando o tempo e pesquisadores. Afinal, é possível que uma nuvem se forme sempre no mesmo local e tenha sempre o mesmo tamanho?
Nuvem se forma há mais de um século sempre no mesmo local, em Arraial do Cabo (RJ)
Nuvem se forma há mais de um século sempre no mesmo local, em Arraial do Cabo (RJ) Crédito: Divulgação | Fabiana Lima
O fenômeno foi registrado, pela primeira vez, em 1836, e desde então chama a atenção de moradores, turistas e, claro, dos cientistas. Ainda no século 19, a extensão de nuvem no alto da montanha teria sido o motivo da interrupção da construção de um farol, que tinha o objetivo de alertar navegantes sobre as condições climáticas da região. A nuvem atrapalharia a visibilidade dos navios que passavam pelo local.
A Marinha brasileira foi o primeiro órgão a tentar explicar o fenômeno natural que ganhou o nome de "Nuvem do Farol". O fenômeno chamou a atenção também da jornalista pós-graduanda pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) Fabiana Lima, que buscou entender a formação dessa nuvem em seu trabalho de monografia.
Agora, em uma segunda fase do estudo, um grupo de pesquisadores da UFRJ tenta achar explicação científica para a formação da "Nuvem do Farol".

O QUE JÁ SE SABE SOBRE A NUVEM

O meteorologista Wallace Menezes, do laboratório de prognósticos e Mesoescala da UFRJ, explica que a nuvem se forma sempre em dias de céu ensolarado, por isso, quando ela aparece, é sinal de ausência de frentes frias ou corrente de umidade. Assim, essa formação funciona como um "indicador do tempo natural".
"O que foi observado ao longo dos anos é que toda vez que essa nuvem se formava o céu estava limpo, sem nenhuma outra nuvem em todo o arredor de Arraial do Cabo. Além disso, devido às características dela, pequena e em baixa altura, ela é chamada de rasa e quando uma nuvem se forma nessas condições indica que a formação está ligada à presença da montanha e não às condições climáticas", explica Menezes.
Esse fenômeno natural é conhecido como "efeito orográfico" e acontece devido ao relevo da região, com uma montanha, com 300 a 400 metros de altura. Ela funciona como barreira natural e faz o ar que está se deslocando subir. Quando em contato com o ar do topo, sendo mais frio, as gotículas de água se condensam formando a nuvem.

POR QUE ESTUDOS SOBRE A NUVEM IMPORTAM?

De acordo com Menezes, os pesquisadores conseguirão entender processos físicos que formam esse tipo de fenômeno, como qual velocidade de vento, umidade e quantidade de gotículas necessárias para ela se formar.
"Aprender tudo isso de forma detalhada vai nos dar uma base de conhecimento que vai ajudar a ser mais precisos na previsão do tempo como um todo", destaca.

MISTÉRIO DE MAIS DE UM SÉCULO

Os primeiros registros oficiais da "Nuvem do Farol" são de 1836, quando o Brasil ainda vivia um Império. Na época, muitos navegantes portugueses exploravam a região, coletando ouro e outros objetos de valor.
Em uma viagem de volta a Portugal, um navio naufragou devido a uma tempestade. O acidente motivou o interesse em se construir um farol no local. Porém, percebeu-se que uma nuvem sempre se formava próxima à montanha e impedia que os navegantes vissem a luz do farol.
Vinte e cinco anos mais tarde, o governo português construiu um novo farol, em outro ponto de Arraial do Cabo, que, sem a presença da nuvem, funciona normalmente até os dias de hoje.

Veja Também

Mulher perde quase R$ 40 mil para cartomante que 'abriria caminhos'

Peixe gigante de quase 3 toneladas se torna maior já registrado

Destruição da floresta amazônica aumenta risco de epidemias

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Rio de Janeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Feira de empreendedorismo reúne artesanato e gastronomia em Cariacica
Imagem de destaque
Como reabertura do Estreito de Ormuz e queda no valor do petróleo podem afetar o Brasil
Série “Escravos da Fé - Os Arautos do Evangelho”, da HBO Max, tem capixaba
Depoimento de capixaba repercute em série polêmica da HBO Max sobre Arautos do Evangelho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados