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Minas Gerais

Mulher perde quase R$ 40 mil para cartomante que 'abriria caminhos'

Segundo o boletim de ocorrência, mulher de 41 anos teria feito uma consulta on-line e assentiu transferir quantias, mas diz que foi vítima de um golpe
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 out 2022 às 17:50

Publicado em 20 de Outubro de 2022 às 17:50

SÃO PAULO - Uma mulher de 41 anos afirma ter sido vítima de um golpe após tentar se consultar com uma suposta cartomante em São João del-Rei (MG). Ao todo, ela perdeu cerca de R$ 39,5 mil ao realizar transferências após promessas de que a mulher "abriria os seus caminhos".
O caso foi denunciado à Polícia Militar na segunda-feira (17). Segundo consta boletim de ocorrência, a vítima teria feito uma consulta on-line com a suposta cartomante para saber mais da própria vida "por pura curiosidade", pagando o valor de R$ 177 pela sessão.
Parte do dinheiro roubado pelo criminoso seria usado no pagamento de março de vereadores e servidores
Vítima fez quatro pagamentos à suposta cartomante, até ficar sem dinheiro na conta Crédito: Divulgação
Na ocasião, a cartomante informou que os caminhos dela "estavam todos travados, em todos os aspectos de sua vida (financeiro, amoroso, familiar)" e que necessitava da quantia de R$ 3,8 mil para "realizar o trabalho de abrir os caminhos".
O pedido foi atendido e, posteriormente, a cartomante entrou em contato com a vítima, exigindo a quantia de R$ 18,9 mil para continuar os trabalhos de "libertação dos caminhos". A vítima assentiu e, mais tarde, foi cobrada uma nova quantia de R$ 16,7 mil, que também foi paga.

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A cartomante então solicitou uma nova quantia, no valor aproximado de R$ 19,5 mil. No entanto, a vítima já não tinha mais saldo positivo na conta bancária e, desta vez, não realizou o pagamento requisitado.
O caso foi registrado como estelionato, mas a vítima ainda não se apresentou à Polícia Civil. Segundo a corporação, por se tratar de crime de ação penal condicionada à representação, a corporação orienta que a vítima "compareça em uma delegacia para proceder a devida representação", informou em nota.

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