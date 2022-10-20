Mulher perde quase R$ 40 mil para cartomante que 'abriria caminhos'

SÃO PAULO - Uma mulher de 41 anos afirma ter sido vítima de um golpe após tentar se consultar com uma suposta cartomante em São João del-Rei (MG). Ao todo, ela perdeu cerca de R$ 39,5 mil ao realizar transferências após promessas de que a mulher "abriria os seus caminhos".

O caso foi denunciado à Polícia Militar na segunda-feira (17). Segundo consta boletim de ocorrência, a vítima teria feito uma consulta on-line com a suposta cartomante para saber mais da própria vida "por pura curiosidade", pagando o valor de R$ 177 pela sessão.

Vítima fez quatro pagamentos à suposta cartomante, até ficar sem dinheiro na conta Crédito: Divulgação

Na ocasião, a cartomante informou que os caminhos dela "estavam todos travados, em todos os aspectos de sua vida (financeiro, amoroso, familiar)" e que necessitava da quantia de R$ 3,8 mil para "realizar o trabalho de abrir os caminhos".

O pedido foi atendido e, posteriormente, a cartomante entrou em contato com a vítima, exigindo a quantia de R$ 18,9 mil para continuar os trabalhos de "libertação dos caminhos". A vítima assentiu e, mais tarde, foi cobrada uma nova quantia de R$ 16,7 mil, que também foi paga.

A cartomante então solicitou uma nova quantia, no valor aproximado de R$ 19,5 mil. No entanto, a vítima já não tinha mais saldo positivo na conta bancária e, desta vez, não realizou o pagamento requisitado.