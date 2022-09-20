Pagamento por aproximação é seguro? Veja dicas para se proteger de golpes

O pagamento por aproximação, também chamado pelos bancos de contactless, consiste na realização de pagamentos apenas aproximando o cartão de débito ou crédito da maquininha ou do celular do comerciante, sendo possível concluir a transação sem digitar a senha, dependendo do valor da compra.

De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), o uso do cartão por aproximação cresceu 384% no ano passado, crescimento que provavelmente possui relação com a pandemia e com a possibilidade de concluir o pagamento sem contato com a maquininha.

De fato, um dos benefícios dessa forma de pagamento é que você mesmo realiza a aproximação na maquininha ou no celular onde está realizando o pagamento, sem precisar entregar o seu cartão a ninguém. Outro ponto é que essa forma de pagamento é tão segura quanto fazer uma compra inserindo o cartão. A principal diferença é que para compras de até R$ 200 não é necessário digitar a senha.

Ainda de acordo com a Abecs, uma em cada quatro transações presenciais com cartões de crédito já é feita por aproximação e a estimativa é de que, até o fim desse ano, metade das transações presenciais seja feita por meio dessa tecnologia.

Cartão contactless permite compra por aproximação e até sem senha dependendo do valor Crédito: Divulgação/Carrefour

Apesar disso, muitas pessoas ainda se sentem inseguras com essa forma de pagamento e possuem dúvidas sobre como evitar fraudes. Confira as dicas, fique sempre atento e evite golpes:

01 Sempre confira o valor antes de fazer o pagamento Tenha muita atenção e nunca aproxime seu cartão sem antes conferir os valores. Entre as tentativas de golpe estão a digitação de valores maiores e, ainda, tentativas de não exibir o valor da compra no visor da maquininha, propositalmente quebrado ou com a luz apagada. Nesses casos, se recuse a fazer o pagamento e não se sinta constrangido em questionar os valores. 02 Acompanhe as suas compras pelo aplicativo do seu banco Confira periodicamente suas compras pelo aplicativo. Você não precisa esperar a fatura chegar para isso e, caso identifique qualquer compra não reconhecida, entre em contato imediatamente com o banco para solicitar apuração e bloquear seu cartão. Quanto antes você perceber, melhor. 03 Ative as notificações do aplicativo Além de acompanhar sua fatura pelo aplicativo, é interessante que você ative as notificações para ser avisado sempre que uma nova comprar for realizada. Esse é um mecanismo que te ajuda a identificar, de maneira rápida, a realização de compras suspeitas.

É POSSÍVEL DESABILITAR A FUNÇÃO DE PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO

Outra dúvida muito comum é sobre o risco de alguém realizar uma transação se o seu cartão estiver no bolso. Apesar dessa possibilidade existir, o risco é baixo, já que, caso alguém se aproxime com uma maquininha, você provavelmente vai perceber. Além disso, normalmente o pagamento só é realizado se o cartão estiver na posição correta e com a distância certa, entre 2,5 e 5 cm. Ou seja, é bem improvável que alguém consiga, de fato, fazer uma transação com o cartão no seu bolso.

Entretanto, é importante que você saiba que pode desabilitar a função de pagamento por aproximação, caso queira. Para isso, basta realizar o procedimento no aplicativo do seu banco ou solicitar diretamente ao seu gerente.