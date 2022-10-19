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2.744 quilos!

Peixe gigante de quase 3 toneladas se torna maior já registrado

Peixe-lua gigante foi encontrado morto flutuando próximo ao arquipélago de Açores, em Portugal. Ele pesa 2.744 quilos e é estudado por especialistas

Publicado em 19 de Outubro de 2022 às 15:11

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 out 2022 às 15:11
Um peixe-lua gigante se tornou o maior já registrado e pode ser o peixe ósseo mais pesado do mundo, segundo pesquisadores. O animal foi encontrado morto flutuando no centro do Atlântico Norte, próximo ao arquipélago dos Açores, em Portugal, pesando 2.744 quilos.
Peixe-lua gigante foi encontrado morto flutuando próximo ao arquipélago de Açores, em Portugal
Peixe-lua gigante foi encontrado morto flutuando próximo ao arquipélago de Açores, em Portugal Crédito: YouTube | Atlantic Naturalist
O peixe de quase 3 toneladas é estudado por especialistas da Associação Naturalista do Atlântico e da Universidade dos Açores, em Portugal, para dados biométricos e morfológicos. A descoberta aconteceu em dezembro do ano passado, mas foram divulgados apenas agora, no Journal of Fish Biology.
A carcaça da espécie é 400 quilos mais pesada do que o recordista mundial anterior, um peixe-lua fêmea de 2.300 quilos, capturado em Kamogawa, no Japão, em 1996. Existem cerca de 29 mil espécies de peixes ósseos e o peixe-lua (Mola alexandrini) é uma delas.
José Nuno Gomes-Pereira, pesquisador e principal autor do artigo, afirmou que a espécie pode chegar a este tamanho. "Finalmente conseguimos pesar e medir um. Há mais desses monstros por aí", acrescentou, em entrevista ao jornal The New York Times.
O peixe gigante foi enterrado no Parque Natural da Ilha do Faial. O pesquisador afirmou a CNN que a descoberta do animal mostra que os oceanos ainda estão saudáveis para sustentar espécies mais pesadas existentes. "Mas é um alerta para mais conservação em termos de poluição e tráfego de barcos perto das ilhas oceânicas."

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