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Incêndio derruba cúpula de mesquita na Indonésia

Dano à estrutura da mesquita foi crítico. A polícia disse que não houve feridos; causa do incêndio está sendo investigada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 out 2022 às 14:53

Publicado em 19 de Outubro de 2022 às 14:53

A mesquita do Centro Islâmico de Jacarta, na Indonésia, foi tomada por chamas nesta quarta-feira (19). O dano à estrutura causado pelo incêndio foi crítico e provocou a queda do domo do edifício.
Mesquita do Centro Islâmico de Jacarta, na Indonésia, foi tomada por chamas
Mesquita do Centro Islâmico de Jacarta, na Indonésia, foi tomada por chamas Crédito: Twitter @txtdrjkt | Montagem A Gazeta
Uma grande coluna de fumaça escura podia ser vista subindo o céu de Koja, distrito no norte da capital do país. O primeiro relato do incêndio surgiu por volta das 15h, no horário local (5h em Brasília), quando vídeos das chamas também começaram a circular nas redes sociais.
Nas cenas captadas por moradores e divulgadas pelos corpo de bombeiros de Jacarta, é possível ver o fogo consumindo a estrutura da cúpula no terceiro andar do edifício, que desaba ainda em chamas.
Segundo o jornal Jakarta Globe, o edifício estava em reformas, e o número de funcionários no momento do incêndio era menor que o usual. Bombeiros chegaram ao local pouco depois e conseguiram conter o fogo.
A polícia disse que não houve feridos. A dimensão dos danos ao Centro Islâmico de Jacarta ainda não foi estimada, e a causa do incêndio está sendo investigada.
Imagens veiculadas nas redes sociais mostravam escombros e cinzas na parte interna do complexo, depois que a cúpula já tinha desabado. Materiais ainda em chamas caíam sob o piso de pedra do saguão da mesquita.
O templo e o complexo são coordenados pelo Centro de Desenvolvimento de Estudos Islâmicos de Jacarta, que promove eventos e atividades religiosas. Na Indonésia, muçulmanos representam 90% da população.

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