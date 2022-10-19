Incêndio derruba cúpula de mesquita na Indonésia

A mesquita do Centro Islâmico de Jacarta, na Indonésia, foi tomada por chamas nesta quarta-feira (19). O dano à estrutura causado pelo incêndio foi crítico e provocou a queda do domo do edifício.

Mesquita do Centro Islâmico de Jacarta, na Indonésia, foi tomada por chamas Crédito: Twitter @txtdrjkt | Montagem A Gazeta

Uma grande coluna de fumaça escura podia ser vista subindo o céu de Koja, distrito no norte da capital do país. O primeiro relato do incêndio surgiu por volta das 15h, no horário local (5h em Brasília ), quando vídeos das chamas também começaram a circular nas redes sociais.

Nas cenas captadas por moradores e divulgadas pelos corpo de bombeiros de Jacarta, é possível ver o fogo consumindo a estrutura da cúpula no terceiro andar do edifício, que desaba ainda em chamas.

Segundo o jornal Jakarta Globe, o edifício estava em reformas, e o número de funcionários no momento do incêndio era menor que o usual. Bombeiros chegaram ao local pouco depois e conseguiram conter o fogo.

A polícia disse que não houve feridos. A dimensão dos danos ao Centro Islâmico de Jacarta ainda não foi estimada, e a causa do incêndio está sendo investigada.

Imagens veiculadas nas redes sociais mostravam escombros e cinzas na parte interna do complexo, depois que a cúpula já tinha desabado. Materiais ainda em chamas caíam sob o piso de pedra do saguão da mesquita.

Bagian dalam dari Masjid Islamic Center, Jakarta Utara yang terbakar sore ini. pic.twitter.com/J3QNW89bNm — Z4 (@z4r4n) October 19, 2022