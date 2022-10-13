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Ganhou US$ 50 mil

Homem estuda loteria por anos e ganha R$ 250 mil com '5 números da sorte'

Ele escolheu apostar, durante 20 anos, os seus "5 números da sorte", após estudar os sorteios da loteria

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 16:10

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 out 2022 às 16:10
Um homem de Baltimore, no estado de Maryland, nos Estados Unidos, ganhou US$ 50 mil (cerca de R$ 250 mil) usando seus "5 números da sorte", que escolheu para apostar durante 20 anos, após estudar rotineiramente os sorteios da loteria.
Loterias da caixa
Loterias: morador dos EUA ganhou US$ 50 mil após estudar rotineiramente os sorteios Crédito: Vitor Jubini
De acordo com o Centro de Loterias de Baltimore, o jogador de 77 anos - que trabalha como motorista de ônibus escolar - fez sua combinação de sorte com base nos resultados do jogo de que ele se lembra em duas décadas.
"Eu me lembro de números e grupos de números de alguns dos primeiros sorteios de 5 bônus que você já teve. Eles simplesmente ficam na minha cabeça", disse ele, à empresa de loterias.
Desde então, o homem usou seu conjunto de números por vários anos.
No 16 de setembro, comprou um bilhete na Long Gate Mobil em Baltimore. O jogador disse que estava assistindo à TV quando os números vencedores rolaram pela tela. Finalmente ele via sua aposta dar resultado.
"Eu os reconheci imediatamente. Todos os cinco!".
O vencedor disse que ligou para a loteria, para confirmar os números e o resultado.
"Já tive quatro números combinados várias vezes, mas, para ser sincero, nunca esperei acertar todos os cinco", disse ele.
Agora, ele planeja colocar seus ganhos em um carro novo.

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