Blogueira é presa por porte ilegal de arma de fogo em Linhares

Com a blogueira, a polícia apreendeu uma pistola 9mm, além d e48 munições intactas Crédito: Polícia Civil | Divulgação

Uma blogueira com mais de 500 mil seguidores nas redes sociais foi presa por porte ilegal de arma de fogo, na tarde dessa quinta-feira (15), em Linhares , no Norte do Espírito Santo. A prisão ocorreu em um estúdio de tatuagem no bairro Araçás. Segundo a Polícia Civil , a mulher, de 41 anos, frequentava estabelecimentos comerciais da cidade e fazia exposição da arma em público, e para os seguidores nas redes sociais, sem autorização do porte. O nome da detida não foi divulgado.

As investigações começaram após a suspeita de que a blogueira estava circulando pela cidade portando uma arma de fogo. Após levantamentos, as equipes foram até o estúdio de tatuagem no qual a mulher estava e realizaram abordagem. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram uma pistola 9mm dentro da bolsa dela. Logo em seguida, os policiais foram até a casa da suspeita, onde localizaram mais dois carregadores de pistola 9mm e 48 munições do mesmo calibre.

O delgado titular da Delegacia Regional de Linhares, Fabrício Lucindo Lima, esclareceu que devido ao fato de a mulher ter somente registro da arma de fogo, não havendo autorização para portá-la em público, foi decretada sua prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

“A mulher foi encaminhada para Delegacia Regional de Linhares, onde foi lavrado o flagrante pela prática de crime de porte ilegal de arma de fogo. Como tinha direito a pagar um valor de fiança para responder ao processo em liberdade, foi estipulado o valor de R$ 5.000,00 e, após o pagamento, foi liberada”, informou Lucindo.