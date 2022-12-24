Cheia do Rio Doce, em Linhares Crédito: Nádia Prado

O nível do Rio Doce, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, continua subindo e atingiu 4,28 metros na manhã deste sábado (24). De acordo com a Defesa Civil municipal, a tendência é que o nível do rio permaneça em elevação e que chegue a 4,35 metros por volta das 16h.

A cheia em Linhares ocorre principalmente por conta das chuvas que incidem na cabeceira do rio, em Minas. De acordo com a Defesa Civil Estadual, no boletim divulgado às 6h deste sábado, o risco de inundações em Linhares é considerado muito alto.

Your browser does not support the audio element. Rio Doce continua em elevação e famílias saem de casa em Linhares

O bairro Olaria é o mais afetado com a cheia do rio, tendo ruas alagadas. De acordo com a Prefeitura, os moradores foram orientados a deixar suas casas e irem para abrigos do município. Sete famílias foram encaminhadas para abrigo no bairro entre a noite de sexta e a manhã deste sábado, de acordo com a Defesa Civil.

A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), que faz o monitoramento da Bacia do Rio Doce, informou em um boletim, divulgado às 6h deste sábado, que há a tendência de o nível do rio diminuir nas próximas horas em municípios de Minas Gerais. Em Colatina, no Noroeste, a previsão é que fique estabilizado, atualmente marcando 5,60 metros, a 20 cm da cota de inundação.

A Prefeitura de Linhares informou que a Defesa Civil continua em alerta, mantendo o esquema de plantão 24 horas para atender ocorrências e realizar o monitoramento nos pontos que podem ser afetados por inundações.