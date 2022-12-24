O nível do Rio Doce, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, continua subindo e atingiu 4,28 metros na manhã deste sábado (24). De acordo com a Defesa Civil municipal, a tendência é que o nível do rio permaneça em elevação e que chegue a 4,35 metros por volta das 16h.
A cheia em Linhares ocorre principalmente por conta das chuvas que incidem na cabeceira do rio, em Minas. De acordo com a Defesa Civil Estadual, no boletim divulgado às 6h deste sábado, o risco de inundações em Linhares é considerado muito alto.
Rio Doce continua em elevação e famílias saem de casa em Linhares
O bairro Olaria é o mais afetado com a cheia do rio, tendo ruas alagadas. De acordo com a Prefeitura, os moradores foram orientados a deixar suas casas e irem para abrigos do município. Sete famílias foram encaminhadas para abrigo no bairro entre a noite de sexta e a manhã deste sábado, de acordo com a Defesa Civil.
A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), que faz o monitoramento da Bacia do Rio Doce, informou em um boletim, divulgado às 6h deste sábado, que há a tendência de o nível do rio diminuir nas próximas horas em municípios de Minas Gerais. Em Colatina, no Noroeste, a previsão é que fique estabilizado, atualmente marcando 5,60 metros, a 20 cm da cota de inundação.
A Prefeitura de Linhares informou que a Defesa Civil continua em alerta, mantendo o esquema de plantão 24 horas para atender ocorrências e realizar o monitoramento nos pontos que podem ser afetados por inundações.
A população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone do plantão 24 horas (27) 98115 0511. Os chamados também podem ser feitos pelo 153, da Guarda Civil Municipal, e pelo 193 do Corpo de Bombeiros.