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Chuva causa transtornos e interdita estradas em cidades no Norte do ES

Impactos da chuva ocorreram principalmente em Nova Venécia e São Mateus, cidades do Brasil onde houve maior acumulado de chuva em 24h; há registros de alagamentos e deslizamentos de terra

Publicado em 19 de Dezembro de 2022 às 11:01

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

19 dez 2022 às 11:01
A forte chuva causou transtornos em cidades do Norte e Noroeste do Espírito Santo. Nova Venécia e São Mateus são onde houve o maior acumulado, com quase 150 mm nas últimas 24 horas, conforme Boletim Extraordinário da Defesa Civil Estadual, divulgado na manhã desta segunda-feira (19). Os impactos já são perceptíveis, com interdições nas estradas, alagamentos e deslizamentos de terra.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os dois municípios são onde mais choveu no país inteiro em 24 horas. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) informou que Nova Venécia e São Mateus têm risco alto para deslizamento de terra e estão sob alerta. 
Na madrugada desta segunda-feira, em um trecho considerado de alto risco, houve deslizamento de terra na Ladeira do Besouro, que fica na Avenida Cricaré, no bairro Porto, em São Mateus. Por conta da situação, as partes de baixo e também em cima do morro foram evacuadas pela Defesa Civil.
Não há informações de vítimas feridas, segundo a Secretaria de Assistência Social de São Mateus, porque os moradores da região já haviam saído de suas casas quando ocorreu o deslizamento.
Rodovia que liga Nova Venécia a São Gabriel interditada
Rodovia que liga Nova Venécia a São Gabriel interditada Crédito: Reprodução/Leitor de A Gazeta
No bairro Morada do Lago, é possível ver um carro no meio de uma enxurrada de água passando por uma rua. 
Na rodovia Othovarino Duarte Santos, que dá acesso ao balneário de Guriri, uma ponte foi interditada porque subiu o nível de um córrego que passa pelo local, na altura do bairro Pedra D'Água. Há também a informação de que o Rio Mariricu, em outro ponto já mais próximo de Guriri, transbordou. 
Em São Mateus, no km 71,5 da BR 101, devido a uma erosão, abriu-se uma cratera, que deixou a rodovia totalmente interditada. A reportagem está apurando a ocorrência de outros transtornos em São Mateus.

Transtornos em Nova Venécia

O coordenador da Defesa Civil do município, Alderiones Leite, encaminhou um áudio para moradores de Nova Venécia com objetivo de alertar sobre os riscos de deslizamento e também do rompimento de represas no interior. A orientação para os produtores rurais que tem represa na propriedade é abrir os vertedouros. 
A Prefeitura de Nova Venécia confirmou que duas estradas estão interditadas no município. Na BR 381, que dá acesso a São Mateus, houve um deslizamento de terra, que impede totalmente a passagem de veículos.
Outro ponto de bloqueio é na ES 137, que liga Nova Venécia a São Gabriel da Palha, também por deslizamento de terra. Houve ainda a queda de árvores na estrada.

Interdição total em trechos da BR 101 Norte

A BR 101, no Norte do Espírito Santo, voltou a ser totalmente interditada nesta segunda-feira (19). Há pontos de bloqueio no km 71, 5, em São Mateus, onde uma cratera se abriu, e no km 162, em Linhares, devido a um alagamento na pista. Confira abaixo quais rotas seguir para fugir das interdições.
Indo para São Mateus:
No trevo da comunidade de Água Limpa, em Jaguaré, pegue a ES 430 (Rodovia Estadual Dom José Dalvit), sentido Jaguaré. Ao passar pela cidade, pegue a ES 356 (Rodovia Des. Moroveu Cardoso). Quando chegar à localidade de Nestor Gomes, siga pela ES 381 (Rodovia Miguel Curry Carneiro) até chegar novamente a BR 101. 
  • Se estiver em Linhares, o motorista pode pegar o desvio citado acima ou seguir pelas rodovias ES 358, sentido Pontal do Ipiranga, ES 010 e, por fim, a ES 315. 
BR 101 é totalmente interditada após cratera se abrir em São Mateus
BR 101 é totalmente interditada após cratera se abrir em São Mateus Crédito: Leitor A Gazeta
Indo para Linhares:
  • Há a possibilidade de seguir por Aracruz e depois pegar a ES 010 e a ES 440 na sequência. Outra alternativa é pegar a BR 259 já em João Neiva, seguir sentido Colatina e depois ir pela ES 248, margeando o Rio Doce, até chegar na BR 101, em Linhares.
BR 101, km 162, próximo à empresa Weg, em Linhares, está totalmente interditada
BR 101, km 162, próximo à empresa Weg, em Linhares, está totalmente interditada Crédito: Divulgação/PRF
Para os motoristas que vêm do Norte em direção à Grande Vitória, os desvios são os mesmos, basta pegar o caminho inverso aos descritos acima.

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