Pista alagada e desvio com buracos: motoristas sofrem na BR 101 em Linhares

Carro caiu em buraco em desvio da BR 101, em Linhares Crédito: Tiago Félix

Está difícil para o motorista passar pelo trecho alagado na altura do km 162 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (26). O trecho está com a pista principal alagada, e, no desvio alternativo para os veículos passarem, há poças com buracos fundos, fazendo com que alguns carros fiquem atolados. Por conta dos transtornos, o trânsito deu um nó na região.

O repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte, foi ao local e registrou uma imagem que mostra um Hyundai Azera prata preso em um buraco. O dono do carro, Mamede Oliveira da Silva, disse que achou que daria para passar pelo trecho alagado no desvio, mas havia um grande buraco coberto pela água.

“Não consegui passar, não tem sinalização. Estava um buraco que não dava para ver se estava cheio e caí na poça. Estava eu e minha esposa no carro. Saí ontem (25) dele com a ajuda do meu filho e voltei hoje para retirar o carro com o apoio de um caminhão. Vou aguardar para retirar o veículo, que está cheio de água”. Veja as imagens:

A reportagem também flagrou outro veículo preso no desvio, que precisou ser retirado com a ajuda de um guincho. No início da manhã desta segunda-feira, uma carreta também entrou no desvio e não conseguiu sair sem ajuda porque caiu em um buraco.

Carros e motos ainda tentam passar pelo alagamento da BR 101. O local não está interditado, mas é monitorado pela Eco 101 e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) devido aos riscos de prejuízos aos motoristas. Veículos maiores e de carga conseguem atravessar a via com mais tranquilidade.