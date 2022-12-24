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PRF flagra 14 motoristas dirigindo embriagados na BR 101 na Serra

Segundo a corporação, número preocupa pois representa cerca de 13% das pessoas que fizeram o teste do bafômetro durante a operação

Publicado em 24 de Dezembro de 2022 às 11:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2022 às 11:10
PRF faz fiscalização na BR 101, na Serra, durante operação de Natal
PRF faz fiscalização na BR 101, na Serra, durante operação de Natal Crédito: Divulgação/PRF
Policia Rodoviária Federal flagrou 14 motoristas nas rodovias federais do Espírito Santo dirigindo sob efeito de álcool. A fiscalização ocorreu na sexta-feira (23) e madrugada de sábado (24), na BR 101, em Carapina, na Serra.
A PRF abordou 104 veículos e fez uma fiscalização detalhada das condições de segurança e da documentação. Além disso, todos os condutores foram submetidos a teste de alcoolemia.
Os números refletem um dado preocupante: 13,5% dos condutores abordados estavam sob efeito de álcool.
Além dessa infração, 46 condutores foram autuados por não usarem cinto de segurança e 28 veículos foram recolhidos por pendências em documentação e equipamento obrigatório inoperante. No total, foram mais de 350 autuações. A ação faz parte da operação Natal da PRF.

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