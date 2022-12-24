PRF flagra 14 motoristas dirigindo embriagados na BR 101 na Serra

A Policia Rodoviária Federal flagrou 14 motoristas nas rodovias federais do Espírito Santo dirigindo sob efeito de álcool. A fiscalização ocorreu na sexta-feira (23) e madrugada de sábado (24), na BR 101, em Carapina, na Serra.
A PRF abordou 104 veículos e fez uma fiscalização detalhada das condições de segurança e da documentação. Além disso, todos os condutores foram submetidos a teste de alcoolemia.
Os números refletem um dado preocupante: 13,5% dos condutores abordados estavam sob efeito de álcool.
Além dessa infração, 46 condutores foram autuados por não usarem cinto de segurança e 28 veículos foram recolhidos por pendências em documentação e equipamento obrigatório inoperante. No total, foram mais de 350 autuações. A ação faz parte da operação Natal da PRF.