A abordagem aconteceu durante uma fiscalização na região. Ao verificar o baú, a PRF encontrou os passageiros deitados sobre o piso do compartimento, acomodados em cobertores e almofadas.

Passageiros viajavam sem nenhuma segurança no compartimento de carga do caminhão Crédito: Divulgação/ PRF

Segundo a polícia, todos passageiros, incluindo 15 crianças, pessoas com deficiência e idosos, eram transportados soltos no compartimento de carga do caminhão, sem qualquer equipamento de proteção.

Caminhão com 31 turistas de Minas Gerais no baú é flagrado na BR 262

Eles contaram aos agentes que são familiares e amigos e estavam viajando de Belo Horizonte com destino a Piúma , para passar as festividades de final de ano.

O veículo tinha placa de Ribeirão das Neves, Minas Gerais, e o motorista, um homem de 48 anos, foi autuado em quatro artigos do Código Brasileiro de Trânsito (CTB) — 167, 168, 230 e 231 — que variam de infração grave a gravíssima por transporte irregular de passageiros. Ele vai responder a processo criminal, além de ter de pagar pelo serviço do ônibus destina para o transporte correto dos passageiros.

A PRF retirou os passageiros e acionou um serviço regular de transporte que enviou um ônibus para acomodar e transportar os viajantes até seu destino.

A PRF recomenda o planejamento prévio de viagens, com utilização de veículo adequado e seguro. As rodovias que ligam MG ao ES passam por trechos em curvas, aclives e declives, exigindo preparo e atenção do condutor.