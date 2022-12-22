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Em Brejetuba

Caminhão com 31 turistas de Minas Gerais no baú é flagrado na BR 262

Os passageiros saíram de Belo Horizonte com destino a Piúma, no Sul do ES, para as festas de fim de ano. Entre os turistas, havia 15 crianças viajando irregularmente

Publicado em 22 de Dezembro de 2022 às 11:37

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

22 dez 2022 às 11:37
Um caminhão baú foi flagrado, na madrugada desta quarta (22), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando 31 pessoas que saíram de Belo Horizonte, Minas Gerais, com destino a Piúma, no litoral Sul do Espírito Santo. O grupo de turistas viajava no compartimento de carga quando o veículo foi parado pelos policiais em Brejetuba, na Região Serrana do Estado. 
A abordagem aconteceu durante uma fiscalização na região. Ao verificar o baú, a PRF encontrou os passageiros deitados sobre o piso do compartimento, acomodados em cobertores e almofadas.
Caminhão com 31 turistas de Minas Gerais no baú é flagrado na BR 262
Passageiros viajavam sem nenhuma segurança no compartimento de carga do caminhão Crédito: Divulgação/ PRF
Segundo a polícia, todos passageiros, incluindo 15 crianças, pessoas com deficiência e idosos, eram transportados soltos no compartimento de carga do caminhão, sem qualquer equipamento de proteção.

Caminhão com 31 turistas de Minas Gerais no baú é flagrado na BR 262

Eles contaram aos agentes que são familiares e amigos e estavam viajando de Belo Horizonte com destino a Piúma, para passar as festividades de final de ano.
O veículo tinha placa de Ribeirão das Neves, Minas Gerais, e o motorista, um homem de 48 anos, foi autuado em quatro artigos do Código Brasileiro de Trânsito (CTB) — 167, 168, 230 e 231 — que variam de infração grave a gravíssima por transporte irregular de passageiros.  Ele vai responder a processo criminal, além de ter de pagar pelo serviço do ônibus destina para o transporte correto dos passageiros.
A PRF retirou os passageiros e acionou um serviço regular de transporte que enviou um ônibus para acomodar e transportar os viajantes até seu destino.
A PRF recomenda o planejamento prévio de viagens, com utilização de veículo adequado e seguro. As rodovias que ligam MG ao ES passam por trechos em curvas, aclives e declives, exigindo preparo e atenção do condutor.
Somente em 2022, a corporação fiscalizou mais de 230 mil veículos, incluindo 4 mil de carga e 1,6 mil ônibus. Houve registro de quase 2,5 mil infrações para passageiros transportados sem cinto de segurança e mais de 700 crianças sendo transportadas de forma irregular.

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