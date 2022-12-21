"Desindicação" de Edmar Camata para a PRF abre precedente no governo Lula

Edmar Camata, secretário de Controle e Transparência do Espírito Santo Crédito: Secont/Divulgação

A indicação de Edmar Camata, policial rodoviário federal lotado no Espírito Santo e secretário de Controle e Transparência do governo Renato Casagrande (PSB) como diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durou menos de 24 horas. O nome dele foi anunciado na terça-feira (20) pelo futuro ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), e substituído nesta quarta (21).

Camata foi derrubado por publicações que ele mesmo havia feito nos últimos anos nas redes sociais em defesa da Operação Lava Jato e da prisão do agora presidente da República eleito Lula (PT).

Petistas e apoiadores mais aguerridos do presidente, entre eles advogados de réus na Lava Jato, insurgiram-se contra a escolha de Dino pelo secretário de Casagrande.

A ideia era que Camata, que tem posicionamento político ponderado e cujo nome agrada às associações de classe da PRF, pudesse "distensionar o ambiente", como o próprio indicado pretendia.

A coluna até apostou que ele seria mantido no posto, apesar das críticas. O contrário seria Dino se desdizer. Mas foi o que ele fez.

Para explicar a mudança de postura, o futuro ministro afirmou que, em meio à polêmica, Camata não teria condições de gerir a PRF. O futuro titular do Ministério da Justiça garantiu que a decisão de voltar atrás partiu dele mesmo e que "vai ser melhor" para Camata assim.

A questão é: a equipe de transição, ou a que assessora Dino, não tinha informações suficientes sobre o indicado antes de escolher o novo diretor-geral da PRF?

Dino disse em entrevista coletiva à imprensa que tinha conhecimento sobre o posicionamento político de Camata, mas não sobre o teor das postagens.

"O fato, hoje, é que Lula está preso. Também estão presos Cabral, Cunha, Geddel, Vaccari, André Vargas, Henrique Alves, Palocci, Gim Argelo… todos presos. Todos inocentes? Todos sem provas? Lula não foi o primeiro. Ao contrário, sua prisão foi cercada de precauções, para muitos, desnecessárias", escreveu Camata, em 2018.

Os prints vieram à tona. O secretário até deletou a conta no Twitter e abriu uma nova. Tarde demais.

"Em relação a posições dele pretéritas sobre Lava Jato, Sergio Moro, Dallagnol, sim, claro, mas volto a dizer, não é um critério, mas aí a questão é que houve uma postagem particular e outras, enfim. Realmente, não é um julgamento sobre o que ele achava em 2017 e 2018, porque realmente não é um critério, a meu ver, determinante, mas em face da polêmica ele no futuro não reuniria condições para se dedicar como nós gostaríamos", justificou Dino, nesta quarta.

O que o futuro ministro tentou dizer foi que o problema não foram os posicionamentos de Camata e sim que os outros indicados para compor a cúpula do ministério reagiram mal a eles.

O futuro ministro não respondeu quando questionado sobre situações semelhantes.

A senadora Simone Tebet (MDB-MS), que também foi crítica aos governos do PT, mas tornou-se um apoio importante a Lula no segundo turno, seria, assim, barrada na equipe também?

E o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que foi um notório lavajatista e hoje é aliado de Lula? Vai ser descartado?

A governadora do Ceará Izolda Cela (ex-PDT) já foi rifada do Ministério da Educação em favor do ex-governador Camilo Santana (PT).

O DESTINO DE CAMATA

Agora, Camata vai seguir à frente da Secont no próximo governo Casagrande, que começa em janeiro. O governador confirmou isso, via Twitter, no final da tarde desta quarta, pouco depois da "desindicação".

Edmar Camata permanecerá no comando da Secretaria de Controle e Transparência em nossa próxima gestão. Seu trabalho contribuiu para colocar o Espírito Santo no 1° lugar em transparência do Brasil. Seguiremos trabalhando juntos para tornar este Estado cada vez mais eficiente. — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) December 21, 2022

O secretário, em 2018, foi candidato a deputado federal pelo PSB. Saiu do partido para chefiar a pasta de Controle e Transparência, uma exigência do cargo.

Em 2022, não disputou as eleições.

A coluna tentou contato com Edmar Camata nesta quarta-feira. Ele se manifestou apenas nas redes sociais: