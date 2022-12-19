Meneguelli se diz "estranho no ninho" e não confirma apoio a Casagrande

Juiz do TRE Renan Sales entrega diploma para Sérgio Meneguelli, eleito deputado estadual Crédito: Twitter/Sérgio Meneguelli

Deputado estadual mais votado do Espírito Santo em 2022, o ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli (Republicanos) foi buscar, nesta segunda-feira (19), no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) o diploma que lhe confere o mandato.

Logo após subir as escadas da Corte, ele foi questionado pela coluna a respeito de como vai se posicionar em relação ao governo Renato Casagrande (PSB). O socialista, reeleito, toma posse no próximo dia 1º.

O partido de Meneguelli não apoiou ninguém oficialmente ao governo, mas abriga opositores de Casagrande, como o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, e o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso.

O ex-prefeito, por sua vez, não declarou voto nem para governador nem para presidente da República . Agora, diz que ainda não pensou sobre como vai lidar com o governo estadual. A função do Legislativo é, como o nome indica, legislar. E fiscalizar o Executivo.

"Pretendo trabalhar a favor do povo capixaba. Não sei (sobre o governo), não parei para pensar. Eu quero ver lá dentro. Estou me sentindo 'Um Estranho no Ninho'", afirmou,

"O verdadeiro Jack Nicholson", complementou o deputado estadual eleito, e agora diplomado, comparando-se ao ator que protagoniza o filme de 1975.

A posse dos deputados vai ocorrer no dia 1º de fevereiro, mesmo dia em que vão eleger o novo presidente da Casa.

Meneguelli também contou estar meio por fora do assunto:"Só tenho conhecimento de dois candidatos e, por incrível que pareça, ninguém me pediu voto".

Aliás, nem da própria cerimônia de diplomação ele sabia ao certo. "Eu fiquei sabendo da diplomação sexta-feira, não tem um convite formal, não tem nada, fiquei sabendo pelos outros", reclamou.

O ex-prefeito não se demorou no TRE. Sentou-se em um local distante dos futuros colegas de plenário, no fundo do auditório. Assim que foi chamado, pegou o diploma, posou para fotos e saiu.

RIFADO

Ele queria mesmo era ter disputado o Senado, cargo para o qual Magno Malta (PL) foi diplomado.

O Republicanos, entretanto , rifou Meneguelli da disputa e colocou Erick Musso no lugar. O partido alegou que a ordem veio de cima, da direção nacional do partido.

A única opção que teve foi disputar a Assembleia Legislativa e já se esperava que Meneguelli obtivesse uma votação expressiva, dada sua popularidade nas redes sociais.

Ele alcançou 138.485 votos, o maior marco da história para um candidato a deputado estadual do Espírito Santo.