Edmar Camata foi nomeado e perdeu o cargo após polêmicas Crédito: Divulgação/Secont

Menos de 24 horas depois de indicar o policial rodoviário federal e secretário de Estado da Transparência do Espírito Santo, Edmar Camata, para o comando da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o futuro ministro da Justiça do governo Lula (PT), Flávio Dino (PSB) voltou atrás na decisão e cancelou a nomeação do capixaba.

"Estamos fazendo uma substituição em relação ao anuncio feito ontem. Estamos efetuando a substituição da indicação que foi feita para o diretor-geral da PRF. Nós tivemos uma polêmica nas últimas horas e o entendimento meu e da minha equipe é que seria mais adequado proceder a essa substituição", disse Flávio Dino, durante coletiva em Brasília na tarde desta quarta-feira (21).

No lugar de Camata, Dino indicou o policial rodoviário federal Antônio Fernando Oliveira, que está na corporação desde 1994 e atuou na Bahia e Maranhão. Ele é pós-graduado em Direito Tributário e mestrando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa.

Your browser does not support the audio element. Nomeação de Edmar Camata para a PRF é cancelada menos de 24h após anúncio

O anúncio do nome de Camata foi feito nesta terça-feira (20), mesmo dia em que o presidente Jair Bolsonaro retirou do cargo o então diretor-geral da PRF , Silvinei Vasques, que é investigado pelo bloqueio das estradas no dia do segundo turno das eleições, no último dia 30 de outubro e é réu por improbidade administrativa por pedir votos para Bolsonaro enquanto chefiava a PRF.

Horas depois da indicação de Camata, vieram à tona publicações em suas redes sociais como entusiasta da Lava Jato e da atuação de Sérgio Moro. Em 2018, o atual secretário de Transparência do Espírito Santo também chegou a usar as redes para manifestar, na época, apoio à prisão do presidente eleito Lula, ocorrida em 2018.

Camata se manifestou sobre a alteração em rede social. "Acabo de ver a mudança na indicação para o órgão. Sigo no ES, levando a integridade e a transparência como norte, valores que levaram o Governo do ES a ser o 1° do país".

Gratidão a vcs que ajudaram a construir um projeto de diálogo, pacificação e entregas para a PRF brilhar!

Acabo de ver a mudança na indicação para o órgão. Sigo no ES, levando a integridade e a transparência como norte, valores que levaram o @GovernoES a ser o 1º do país! — Edmar Camata (@edmar_camata) December 21, 2022

Dino explica mudança

Questionado se chegou a conversar com o presidente eleito Lula, ele disse que a decisão é sua de indicar o nome ou rever, mas diz ainda que seu dever é informar a ele e ao vice-presidente eleito Alckmin que os dois estão cientes da indicação e da substituição.

Dino destacou o excelente currículo de Camata, mas disse que precisa de uma equipe que além de unidade, tenha condições de levar seu trabalho adiante sem que um dirigente esteja cercado de polêmica. E sobre a polêmica em si, Dino respondeu que conhecia a posição política de Camata, mas não o teor de determinadas postagens.