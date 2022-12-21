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Próxima gestão

Após 'desnomeação' para a PRF, Casagrande diz que Camata seguirá no governo

Camata está à frente da Secretaria de Controle e Transparência do ES desde 2019, quando se licenciou da PRF. Governador anunciou que ele continuará na pasta na próxima gestão

Publicado em 21 de Dezembro de 2022 às 18:16

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

21 dez 2022 às 18:16
Edmar Camata
Edmar Camata, secretário de Controle e Transparência do ES Crédito: Secont/Divulgação
Pouco depois de Edmar Camata ter a indicação para a direção-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) cancelada pelo futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), anunciou que ele seguirá como secretário do governo capixaba na próxima gestão do socialista.
Camata está à frente da Secretaria de Controle e Transparência (Secont) desde 2019, quando se licenciou da PRF. Com a  "desnomeação" de Camata no governo Lula (PT), ele seguirá na pasta no mandato 2023-2026 de Casagrande.
Ao se referir a Camata, Casagrande disse nas redes sociais que "seu trabalho contribuiu para colocar o Espírito Santo no 1° lugar em transparência do Brasil. Seguiremos trabalhando juntos para tornar este Estado cada vez mais eficiente", publicou nesta quarta-feira (21).
Após 'desnomeação' para a PRF, Casagrande diz que Camata seguirá no governo

Ascenção e queda de Camata na PRF

Edmar Camata foi indicado por Dino como diretor-geral da PRF na terça-feira (20), mesmo dia em que o presidente Jair Bolsonaro retirou do cargo o então diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, que é investigado pelo bloqueio das estradas no dia do segundo turno das eleições, no último dia 30 de outubro e é réu por improbidade administrativa por pedir votos para Bolsonaro enquanto chefiava a PRF.
Horas depois da indicação de Camata, vieram à tona publicações em suas redes sociais como entusiasta da Lava Jato e da atuação de Sérgio Moro. Em 2018, o atual secretário de Transparência do Espírito Santo também chegou a usar as redes para manifestar, na época, apoio à prisão do presidente eleito Lula, ocorrida em 2018.

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Menos de 24 horas depois de indicar Camata, Dino anunciou nesta quarta que voltou atrás da decisão. "Estamos fazendo uma substituição em relação ao anuncio feito ontem. Estamos efetuando a substituição da indicação que foi feita para o diretor-geral da PRF. Nós tivemos uma polêmica nas últimas horas e o entendimento meu e da minha equipe é que seria mais adequado proceder a essa substituição", disse o futuro ministro.
No lugar de Camata, Dino indicou o policial rodoviário federal Antônio Fernando Oliveira, que está na corporação desde 1994 e atuou na Bahia e Maranhão. Ele é pós-graduado em Direito Tributário e mestrando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa.
Camata se manifestou sobre a alteração em rede social. "Acabo de ver a mudança na indicação para o órgão. Sigo no ES, levando a integridade e a transparência como norte, valores que levaram o Governo do ES a ser o 1° do país".

Primeiro escalão do novo governo Casagrande já tem 18 nomes

Com a manutenção de Camata na Secont, já são 18 nomes confirmados no primeiro escalão do novo governo Casagrande, que começa em janeiro. Na terça (20), o governador anunciou que também ficarão nos cargos os secretários Nara Borgo (de Direitos Humanos); Coronel Jocarly Aguiar (da Casa Militar); e Marcelo Calmon (de Gestão e Recursos Humanos).
A próxima gestão deve ter o total de 26 secretários ou cargos equivalentes, os quais compõem o primeiro escalão do governo estadual. Além de 22 pastas atuais, da Chefia de Gabinete e da recriação das secretarias de Desenvolvimento (Sedes) e de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), a partir do desmembramento da atual Sectides, o governador confirmou a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres, que terá a atual vice-governadora, Jacqueline Moraes (PSB), como titular.

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Pastas de peso do governo, o governador deve anunciar na próxima semana quem ficará à frente das secretarias de Educação e da Saúde, segundo afirmou após cerimônia de diplomação realizada na segunda-feira (19) no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES).
Outras pastas ainda sem definição estão entre as cobiçadas por partidos aliados de Casagrande ou que apoiaram a reeleição dele, como PP, PT, Cidadania e União Brasil. Em entrevista coletiva, o governador afirmou que cada legenda indicará apenas um nome na equipe, sendo que nem todos terão espaço no primeiro escalão. Ele foi reeleito numa coligação com 11 partidos, incluindo o PSB, e ainda ganhou o apoio do União no segundo turno da disputa.
Na lista de secretarias que não tiveram os titulares anunciados estão: Ciência e Tecnologia, cujo nome mais cotado é o deputado federal Felipe Rigoni (União Brasil); Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, que deve ser ocupado por um nome do PT; Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, que foi comandada pelo presidente estadual do PP, Marcus Vicente, até o início de 2022; Turismo, que foi ocupada pela ex-secretária Lenise Loureiro (Cidadania); além de Esportes e Meio Ambiente.
* Com informações de Letícia Orlandi e Ednalva Andrade

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