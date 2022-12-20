O que o PSB quer no novo governo Casagrande e o que pode levar

À parte os apontamentos do parlamentar, possível candidato à presidência da Assembleia Legislativa e aliado de Casagrande, o que o PSB espera e o que realmente pode obter na próxima gestão?
A chefia do Executivo estadual, o cargo mais importante, obviamente, a legenda já tem.
O presidente estadual do partido, Alberto Gavini, diz que indicou "alguns nomes" para compor a futura equipe e preferiu não revelar quais.
Mas ressaltou que a sigla não abre mão de manter a titularidade de duas secretarias, também sem especificá-las.
Nas contas de Gavini, o que o partido teve até hoje foram duas pastas: a Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) e a Secretaria de Agricultura.
Em 2019, o deputado estadual Bruno Lamas (PSB) se licenciou do mandato para assumir a Setades. Na Assembleia, Freitas, seu correligionário e suplente, assumiu a cadeira.
Já quem comandava a Agricultura era o deputado federal Paulo Foletto. Também licenciado do mandato, ele abriu as portas para outro socialista na Câmara dos Deputados, Ted Conti.
Lamas e Foletto deixaram os cargos em abril, para disputar as eleições. O primeiro não foi reeleito. O segundo, sim.
Eles, entretanto, não eram os únicos filiados ao PSB no primeiro escalão. O ex-supersecretário Tyago Hoffmann, hoje deputado estadual eleito, por exemplo, é do partido. O ex-secretário da Fazenda Rogélio Pegoretti também é, ou era.
Edmar Camata desfiliou-se do PSB para assumir a Secretaria de Controle e Transparência, que exige uma certa isenção partidária, mas foi candidato a deputado federal pela sigla em 2018.
Isso sem contar a vice-governadora Jacqueline Moraes.
Ocorre que não é apenas por ter filiação que a pessoa é considerada "da cota do partido".
Aí vira uma discussão ranhida. O próprio Casagrande já disse à coluna, por exemplo, que considera que integrantes do PSB no governo são apenas aqueles que têm atuação partidária efetiva, como dirigentes da sigla.
O próprio Gavini, por exemplo, tem um cargo no segundo escalão, é diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes).
"Nosso pedido é para manter a mesma quantidade de espaços, mesmo que não as mesmas pastas ou as mesmas pessoas", pontuou o presidente estadual.
De acordo com Gavini, esse espaço já atende a metade do pleito do partido, ou seja, uma de duas secretarias.
"É uma vaga que a gente já tinha conversado com o governador. Agora, ele avalia outras indicações. Queremos uma secretaria que tenha presença no estado todo", adiantou.
A secretaria de Agricultura com certeza não vai ser mantida pelo PSB. O futuro titular, Enio Bergoli, que não tem filiação partidária, foi confirmado para o posto.
Outro integrante do PSB já não considera a ocupação da Secretaria da Mulher por Jacqueline como uma vitória do partido na disputa por protagonismo no governo, apesar de o presidente da legenda dizer o contrário.
"Ela é da cota pessoal do Casagrande, que gosta muito dela, não é cota do partido", avaliou um socialista graduado ouvido pela coluna.
Ele acha até que o partido, em relação ao primeiro escalão, pode ficar apenas com essa pasta mesmo, dado o assédio de diversos integrantes da frente ampla que reelegeu Casagrande.
Mas tem gente se movimentando para emplacar mais um nome do PSB. Os mais cotados são os deputados estaduais Bruno Lamas e Freitas.
ESPORTES EM DISPUTA
A coluna, aliás, encontrou Freitas no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) nesta segunda-feira (19). Ele foi diplomado como suplente.
É um aliado de longa data de Casagrande. Não à toa Bruno Lamas foi alçado a secretário em 2019, uma forma de prestigiar, também, o deputado da região Norte do estado.
Quem tem sido um influente conselheiro de Casagrande é o vice-governador eleito, Ricardo Ferraço (PSDB), que também vai ser secretário de Desenvolvimento.
A escolha de Enio Bergoli para a Agricultura certamente passou pelo tucano, que tem proximidade e um histórico de atuação profissional com o futuro secretário. Além disso, Ricardo vai coordenar, além do Desenvolvimento Econômico, os assuntos relacionados à Agricultura e ao Meio Ambiente.
Sobre o espaço do PSB no governo, o vice preferiu ser sucinto e jogou a bola para o governador:
"O PSB parte de uma premissa muito importante. O PSB tem o governador do estado. E Casagrande saberá, por certo, pela experiência, pelo equilíbrio e pela cautela que tem considerar tudo isso para continuar liderando um projeto político excepcionalmente vitorioso e com uma aliança muito ampla. Ele tem sido muito exitoso na construção da aliança e da gestão. Tenho confiança de que ele vai continuar mantendo as coisas muito equilibradas".
GOVERNO LULA
O PSB do Espírito Santo tem uma indicação em outro governo, o que Lula (PT) vai capitanear a partir do dia 1º.
Edmar Camata, como já mencionado, não está mais filiado ao partido, mas segue com laços na legenda.
"Colocamos alguns nomes (para o governo federal). Edmar é um rapaz capacitado. Não tem pressão, mas uma indicação", afirmou o presidente estadual do partido.
"Primeiro, vamos ver como vão ficar os ministérios. Tem o Márcio França (ex-governador de São Paulo) sendo discutido (para ser ministro dos Portos, por exemplo). Depois vamos ver o segundo e o terceiro escalões. Mas é bom colocar gente lá para treinar, adquirir conhecimento, pegar os caminhos de Brasília. Isso ajuda o Espírito Santo", avaliou Gavini.
O PSB nacional já tem o vice-presidente da República eleito, Geraldo Alckmin.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.