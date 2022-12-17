ES terá Secretaria da Mulher sob comando de Jacqueline Moraes, confirma Casagrande

Vice-governadora Jacqueline Moraes (PSB) vai assumir pasta de Políticas para as Mulheres no próximo governo Crédito: Secom-ES/Divulgação

A atual vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes (PSB), foi anunciada pelo governador Renato Casagrande (PSB), como a futura secretária estadual de Políticas para as Mulheres. A criação da pasta estava em avaliação pelo governador e o nome de Jacqueline já era considerado o mais cotado para o cargo.

A informação foi publicada pelo governador em suas redes sociais, na manhã deste sábado (17). Ele ressaltou que será a primeira vez que o Espírito Santo terá uma pasta específica de Políticas para as Mulheres e será comandada por Jacqueline, que já desenvolve um trabalho voltado para o tema no atual governo, mesmo sem ocupar nenhuma pasta.

Pela primeira vez o Espírito Santo terá uma Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres e será comandada pela @JacqueMoraes_es. Um gesto que demonstra a importância, a força, o protagonismo e a autonomia da mulher. — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) December 17, 2022

"Um gesto que demonstra a importância, a força, o protagonismo e a autonomia da mulher", frisou o governador na publicação.

No último dia 1º, ao anunciar o vice-governador eleito, Ricardo Ferraço (PSDB), como o primeiro nome do seu secretariado — ele vai comandar a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e atuar em parceria com os secretários da Agricultura e do Meio Ambiente —, Casagrande disse que estava avaliando a criação da Secretaria da Mulher e que a pasta teria como função articular políticas públicas voltadas para as mulheres. Ainda segundo o governador, a criação da pasta foi um pedido que ele recebeu do público feminino durante o período da campanha eleitoral.

Jacqueline foi a primeira mulher eleita vice-governadora do Estado, em 2018. Antes de assumir esse cargo, ela exerceu mandato de vereadora de Cariacica de 2013 a 2016. Em 2022, concorreu ao cargo de deputado federal, mas não conseguiu se eleger.

Ela iniciou sua vida na política participando de movimentos comunitários e de base, militando no segmento de mulheres socialistas e nas áreas política e comunitária, principalmente na periferia. Antes disso, foi camelô.

Com o anúncio de Jacqueline para a nova secretaria, já são 11 nomes confirmados do primeiro escalão do novo governo de Casagrande, que toma posse para o seu terceiro mandato em 1º de janeiro de 2023.