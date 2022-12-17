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Secretariado

ES terá Secretaria da Mulher sob comando de Jacqueline Moraes, confirma Casagrande

Confirmação da criação da Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres foi feita pelas redes sociais; atual vice-governadora do Estado vai comandar a pasta

Publicado em 17 de Dezembro de 2022 às 11:58

Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

17 dez 2022 às 11:58
Vice-governadora Jacqueline Moraes fala sobre os desafios da liderança feminina
Vice-governadora Jacqueline Moraes (PSB) vai assumir pasta de Políticas para as Mulheres no próximo governo Crédito: Secom-ES/Divulgação
A atual vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes (PSB), foi anunciada pelo governador Renato Casagrande (PSB), como a futura secretária estadual de Políticas para as Mulheres. A criação da pasta estava em avaliação pelo governador e o nome de Jacqueline já era considerado o mais cotado para o cargo.
A informação foi publicada pelo governador em suas redes sociais, na manhã deste sábado (17). Ele ressaltou que será a primeira vez que o Espírito Santo terá uma pasta específica de Políticas para as Mulheres e será comandada por Jacqueline, que já desenvolve um trabalho voltado para o tema no atual governo, mesmo sem ocupar nenhuma pasta.
"Um gesto que demonstra a importância, a força, o protagonismo e a autonomia da mulher", frisou o governador na publicação.
No último dia 1º, ao anunciar o vice-governador eleito, Ricardo Ferraço (PSDB), como o primeiro nome do seu secretariado — ele vai comandar a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e atuar em parceria com os secretários da Agricultura e do Meio Ambiente —, Casagrande disse que estava avaliando a criação da Secretaria da Mulher e que a pasta teria como função articular políticas públicas voltadas para as mulheres. Ainda segundo o governador, a criação da pasta foi um pedido que ele recebeu do público feminino durante o período da campanha eleitoral.
Jacqueline foi a primeira mulher eleita vice-governadora do Estado, em 2018. Antes de assumir esse cargo, ela exerceu mandato de vereadora de Cariacica de 2013 a 2016. Em 2022, concorreu ao cargo de deputado federal, mas não conseguiu se eleger.
Ela iniciou sua vida na política participando de movimentos comunitários e de base, militando no segmento de mulheres socialistas e nas áreas política e comunitária, principalmente na periferia. Antes disso, foi camelô. 
Com o anúncio de Jacqueline para a nova secretaria, já são 11 nomes confirmados do primeiro escalão do novo governo de Casagrande, que toma posse para o seu terceiro mandato em 1º de janeiro de 2023.
Além de Jacqueline e Ricardo Ferraço, estão confirmados na equipe do próximo governo: Enio Bergoli (Agricultura); André Garcia (Justiça)Marcelo Altoé (Fazenda); Jasson Amaral (Procuradoria-Geral do Estado); Alvaro Duboc (Economia e Planejamento); Manuela Pedroso (Governo)Flavia Mignoni (Comunicação); Davi Diniz (Casa Civil); e Valésia Perozini (Chefia de Gabinete).
O governador será diplomado na próxima segunda-feira (19), no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), às 15 horas, para o seu terceiro mandato, sendo o segundo consecutivo. Ele afirmou logo depois da reeleição que iria concluir a formação do secretariado até o final da atual gestão, em 31 de dezembro. Três pastas consideradas prioritárias ainda não tiveram definição: Educação, Saúde e Segurança Pública. 

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