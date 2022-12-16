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Leonel Ximenes

Secretário de Casagrande cotado para assumir direção-geral da PRF

Aliado do governador se reuniu com o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, em Brasília

Publicado em 16 de Dezembro de 2022 às 18:48

Públicado em 

16 dez 2022 às 18:48
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O secretário de Controle e Transparência, Edmar Camata, é o responsável pelos processos de responsabilização da Lei Anticorrupção
O secretário de Controle e Transparência do Estado, Edmar Camata Crédito: Divulgação/Secont
O secretário de Controle e Transparência do Estado (Secont), Edmar Camata, se reuniu com o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, na última terça-feira (13), em Brasília. Na pauta, a escolha do novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Camata, que é policial rodoviário federal de carreira, foi candidato a deputado federal pelo PSB em 2018, mas não se elegeu. Logo depois, para assumir a Secont a partir de 2019, teve que, por exigência legal, se desfiliar do partido.
“Conversei durante uma hora e 40 minutos com o Flávio Dino”, confirma Camata, que ressalva que outras pessoas também conversaram com o futuro ministro da Justiça do presidente Lula.

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Para ele, assumir a direção-geral da PRF representaria um marco para o Estado: “O Espírito Santo nunca teve ninguém nessa posição. Os resultados obtidos em transparência e governança aqui qualificam o nosso Estado e as pessoas a terem um protagonismo nacional”.
Segundo reportagem do Estadão desta sexta-feira (16), Camata é um dos cotados para o cargo ao lado de Maria Alice Nascimento Souza, ex-superintendente do Paraná, que ocupou o cargo de diretora-geral da PRF entre 2011 e 2017. Foi a primeira mulher a chegar ao posto, por escolha do então ministro da Justiça, o petista José Eduardo Cardozo.
Outro nome ventilado, segundo o jornal paulista, é o de Diego Patriota, neto do deputado Gonzaga Patriota (PSB-PE). O policial, desde julho, é o superintendente do Pará. Antes, desde maio de 2021, era o chefe da PRF no Amazonas.

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Outros nomes são analisados pelo entorno de Lula, informa o Estadão. Entre eles também está o do policial Fabrício Rosa, fundador do grupo Policiais Antifascistas e militante do movimento LGBTQIA+. Ele já presidiu a Comissão Nacional de Ética da PRF.

PRF ESTÁ EM CRISE E DIRETOR-GERAL É RÉU

A Polícia Rodoviária Federal vive uma grande crise. A Justiça Federal do Rio Janeiro tornou réu por improbidade administrativa o diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, por ter pedido votos ao presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições enquanto chefe da corporação.

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A conduta de Silvinei durante as eleições também é alvo de investigação em inquérito da Polícia Federal, que apura a blitz da PRF no dia do segundo turno das eleições. Agentes paravam ônibus que faziam o transporte gratuito de eleitores, principalmente no Nordeste, onde Lula teve mais votos.
O comportamento da PRF diante dos bloqueios ilegais de rodovias por bolsonaristas depois das eleições também é investigado pela PF. Para o MPF, há indícios de omissão por motivos políticos.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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