Para a PRF-ES, acidente que matou presidente da Festa da Polenta não foi fatal

Paulo Mazzoco era presidente da Associação Festa da Polenta e morreu em acidente de moto na BR 262 Crédito: Afepol/Divulgação

Segundo a Polícia Rodoviária Federal , o balanço final da Operação Tiradentes indicou que não foi registrada nenhuma ocorrência com morte nas rodovias federais do Espírito Santo no período especial de vigilância, que foi realizada de meia-noite do dia 21 até as 23h59 de domingo (24).

Tudo muito bem, tudo muito bom, mas fica a dúvida: e o acidente com moto que acabou matando Paulo Mazzoco, presidente da Associação Festa da Polenta (Afepol) , no km 72 da BR 262, próximo de Rio Cavalo, no distrito de Aracê, na noite de domingo? Pelo menos pela metodologia da PRF-ES, esse acidente não conta nas estatísticas oficiais de letalidade nas rodovias federais.

Segundo a assessoria da PRF-ES, a vítima saiu com vida do acidente: “Desta forma não configura como acidente fatal”, alega a corporação. Ou seja, o presidente da Afepol morreu em decorrência do acidente, mas seus últimos instantes de vida terminaram após ser socorrido, no hospital, por isso a fatalidade não entrou na estatística da Operação Tiradentes.

Pelo balanço divulgado pela PRF-ES, houve redução do número de acidentes, mortos e feridos. Durante os quatro dias de operação, 3.760 pessoas e 3.226 veículos foram fiscalizados, em todas as rodovias do Espírito Santo

No feriado foram registrados 20 acidentes, dos quais apenas dois foram considerados graves. Não houve nenhuma morte - ainda segundo a corporação. Isto aponta para uma redução de 38% no número total de acidentes, 87% do número de acidentes graves, 100% do número de mortos e 54% do número de feridos.

No período, foram realizados também 1.337 testes de alcoolemia, sendo registradas 59 infrações por dirigir sob influência de álcool.

Durante a fiscalização especial, foram feitas 1.522 autuações, dentre as quais 188 por ultrapassagem em local proibido, 265 por falta do uso de cinto de segurança e 33 pela falta de cadeirinha para crianças. Durante a operação, quatro veículos foram recuperados e 19 pessoas foram detidas.