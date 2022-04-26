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Leonel Ximenes

Para a PRF-ES, acidente que matou presidente da Festa da Polenta não foi fatal

Saiba por que a Polícia Rodoviária Federal não computou o desastre da BR 262 na estatística de fatalidades da Operação Tiradentes

Públicado em 

26 abr 2022 às 02:12
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Festa da Polenta de VNI
Paulo Mazzoco era presidente da Associação Festa da Polenta e morreu em acidente de moto na BR 262 Crédito: Afepol/Divulgação
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o balanço final da Operação Tiradentes indicou que não foi registrada nenhuma ocorrência com morte nas rodovias federais do Espírito Santo no período especial de vigilância, que foi realizada de meia-noite do dia 21 até as 23h59 de domingo (24).
Tudo muito bem, tudo muito bom, mas fica a dúvida: e o acidente com moto que acabou matando Paulo Mazzoco, presidente da Associação Festa da Polenta (Afepol), no km 72 da BR 262, próximo de Rio Cavalo, no distrito de Aracê, na noite de domingo? Pelo menos pela metodologia da PRF-ES, esse acidente não conta nas estatísticas oficiais de letalidade nas rodovias federais.
Segundo a assessoria da PRF-ES, a vítima saiu com vida do acidente: “Desta forma não configura como acidente fatal”, alega a corporação. Ou seja, o presidente da Afepol morreu em decorrência do acidente, mas seus últimos instantes de vida terminaram após ser socorrido, no hospital, por isso a fatalidade não entrou na estatística da Operação Tiradentes.

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Pelo balanço divulgado pela PRF-ES, houve redução do número de acidentes, mortos e feridos. Durante os quatro dias de operação, 3.760 pessoas e 3.226 veículos foram fiscalizados, em todas as rodovias do Espírito Santo.
No feriado foram registrados 20 acidentes, dos quais apenas dois foram considerados graves. Não houve nenhuma morte - ainda segundo a corporação. Isto aponta para uma redução de 38% no número total de acidentes, 87% do número de acidentes graves, 100% do número de mortos e 54% do número de feridos.
No período, foram realizados também 1.337 testes de alcoolemia, sendo registradas 59 infrações por dirigir sob influência de álcool.

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Durante a fiscalização especial, foram feitas 1.522 autuações, dentre as quais 188 por ultrapassagem em local proibido, 265 por falta do uso de cinto de segurança e 33 pela falta de cadeirinha para crianças. Durante a operação, quatro veículos foram recuperados e 19 pessoas foram detidas.
E sem o registro como fatal do acidente que provocou a morte de Paulo Mazzoco, a perigosíssima BR 262, nas estatísticas oficiais da PRF-ES, se vê livre, pelo menos neste feriadão, de mais uma vez ser o carrasco de uma vida humana. Até quando?
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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