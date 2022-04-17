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Casos de acidente

PRF terá aplicativo para atender usuários das rodovias

A ideia é que o software tenha um botão de pânico, que possa ser acionado no caso de um acidente grave ou contato com criminosos
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

17 abr 2022 às 11:34

Publicado em 17 de Abril de 2022 às 11:34

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deve desenvolver, até o fim do ano, um aplicativo voltado para os usuários das rodovias brasileiras. Segundo o entrevistado do programa Brasil em Pauta deste domingo (17), o diretor-geral da PRF, inspetor Silvinei Vasques, o público principal do novo produto será o caminhoneiro. A ideia é que o software tenha um botão de pânico, que possa ser acionado no caso de um acidente grave ou contato com criminosos.
Viaturas da Polícia Rodoviária Federal em Viana, ES. Viaturas e agentes da PRF na Rodovia BR-262
PRF terá aplicativo para usuários das rodovias informarem acidentes Crédito: Carlos Alberto Silva
A tecnologia também vem auxiliando a PRF em outras frentes. Já são mais de 40 serviços disponíveis ao cidadão por meio da plataforma Gov.br.
Segundo Vasques, a interligação de sistemas das agências de trânsito, de transporte e de segurança pública criam grandes big datas (bancos de dados) que alimentam as instituições policiais. “Então, é uma retroalimentação de informações, usando da tecnologia para minimizar custos, aumentar a nossa eficiência, a nossa presença e trazer ao cidadão mais segurança.”
O diretor-geral da PRF também falou sobre as parcerias com a iniciativa privada na questão de roubo de cargas e assalto a ônibus. “Nos locais onde as rodovias têm índice de segurança maior é natural que a economia se desenvolva melhor”, disse. Segundo ele, depois da concessão, a Avenida Presidente Dutra, no Rio de Janeiro, teve redução de 90% no roubo de carga.
Na entrevista, Vasques também falou sobre as ações sociais desenvolvidas pela PRF. De acordo com ele, o órgão já comprou uma carreta para atendimento dos caminhoneiros e comunidade lindeira e a expectativa é de adquirir mais um veículo.
A entrevista completa você confere no programa Brasil em Pauta que vai ao ar às 19h30 na TV Brasil.

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