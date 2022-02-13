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Leonel Ximenes

Vitória e PRF-ES vão trocar informações para combater crime

PMV e Polícia Rodoviária Federal  compartilharão bancos de dados e até imagens de videomonitoramento

Publicado em 13 de Fevereiro de 2022 às 02:09

Públicado em 

13 fev 2022 às 02:09
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Agentes da Guarda Municipal de Vitória e da PRF-ES em ação conjunta na Capital
Agentes da Guarda Municipal de Vitória e da PRF-ES em ação conjunta na Capital Crédito: André Sobral
Prefeitura de Vitória e a Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES) vão assinar um acordo de cooperação técnica nesta terça-feira (15) para compartilhar informações e integrar todos os bancos de dados das duas instituições. O objetivo é proporcionar mais segurança à cidade.
Dois sistemas serão integrados com a parceira: o Alerta Brasil 3.0, da PRF, que monitora as rodovias de todo o país, e o Cerco Eletrônico, pertencente à PMV, que faz o mesmo trabalho nas vias públicas da Capital.
Pelo acordo, a PRF vai permitir a consulta à plataforma e análise dos dados captados pelo Alerta Brasil 3.0. Caberá à prefeitura, por sua vez, disponibilizar o acesso ao reconhecimento de placas de veículos, dados e imagens dos seus equipamentos de videomonitoramento.

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“Nós teremos ações de inteligência, mapeamento, monitoramento e acompanhamento de organizações criminosas. Além disso, teremos o foco também na segurança viária”, explica o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos).
Segundo o prefeito, a Polícia Rodoviária Federal e a Guarda Municipal já atuam integradas na questão trânsito, com bons resultados em relação à redução nas mortes por acidentes. “Esse acordo de cooperação é um avanço nessa interação e agora será formalizado.”
Pazolini diz que Vitória é a primeira cidade do país a firmar um acordo de cooperação com a Polícia Federal (PF) e que agora será ampliado com a PRF. “Isso mostra a necessidade de integração, de cooperação e de ações conjuntas para combater o crime. Se o crime é organizado, o poder público não pode ser desorganizado”, concluiu.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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