Vitória e PRF-ES vão trocar informações para combater crime

Dois sistemas serão integrados com a parceira: o Alerta Brasil 3.0, da PRF, que monitora as rodovias de todo o país, e o Cerco Eletrônico, pertencente à PMV, que faz o mesmo trabalho nas vias públicas da Capital.
Pelo acordo, a PRF vai permitir a consulta à plataforma e análise dos dados captados pelo Alerta Brasil 3.0. Caberá à prefeitura, por sua vez, disponibilizar o acesso ao reconhecimento de placas de veículos, dados e imagens dos seus equipamentos de videomonitoramento.
“Nós teremos ações de inteligência, mapeamento, monitoramento e acompanhamento de organizações criminosas. Além disso, teremos o foco também na segurança viária”, explica o prefeito Lorenzo Pazolini
(Republicanos).
Segundo o prefeito, a Polícia Rodoviária Federal e a Guarda Municipal já atuam integradas na questão trânsito, com bons resultados em relação à redução nas mortes por acidentes. “Esse acordo de cooperação é um avanço nessa interação e agora será formalizado.”
Pazolini diz que Vitória é a primeira cidade do país a firmar um acordo de cooperação com a Polícia Federal (PF)
e que agora será ampliado com a PRF. “Isso mostra a necessidade de integração, de cooperação e de ações conjuntas para combater o crime. Se o crime é organizado, o poder público não pode ser desorganizado”, concluiu.