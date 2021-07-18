Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Do gospel aos Beatles: ES tem sua primeira banda de guardas municipais

Grupo musical estreou neste mês e vai se apresentar nas escolas públicas do município; veja o vídeo de estreia

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 02:05

Públicado em 

18 jul 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Primeira apresentação pública da banda da Guarda Municipal da Serra, no Parque da Cidade
Primeira apresentação pública da banda da Guarda Municipal da Serra, no Parque da Cidade Crédito: PMS/Divulgação
A Guarda Municipal da Serra está colocando todo mundo pra dançar. Literalmente. A corporação, criada em 2016 e em operação desde 2017, formou uma banda integrada por 10 agentes, que tocam de música gospel, passando pela MPB aos Beatles. A ideia é que o grupo faça apresentações nas escolas públicas do município.
A estreia da Banda da Guarda Municipal da Serra foi no último dia 6, durante um evento da prefeitura no Parque da Cidade, em Laranjeiras. Os ensaios são realizados uma vez por semana e são comandados pelo agente Pedro, que é formado em Licenciatura em Música e está concluindo o Bacharelado em trombone na Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames).
Os vocalistas são os agentes Besas e Henrique; no trompete o inspetor Almeida; no trombone o agente Pedro; no teclado, Warlley; na bateria o supervisor Dos Santos e o agente Vítor; no baixo, agentes Belisário e Lemos, e na guitarra o agente Barcellos.

Veja Também

Homem dá rasteira e ajuda guarda municipal a pegar suspeito na Serra

Rádios da Rede Gazeta suspendem músicas de DJ Ivis, acusado de agressão contra a ex-mulher

Dia do Rock: estudiosos da música acreditam que o estilo perdeu força política e social

"O intuito era participar apenas no evento de formatura da terceira turma do curso de formação da Guarda Civil Municipal, com intenção de homenagear os amigos formandos. Nos ensaios, percebemos o quão promissor era o projeto e decidimos ser mais ousados e estender para mais eventos e projetos relacionados à prefeitura", explicou a comandante da GCM da Serra, Laís Araújo.
A exemplo do que ocorre com a banda da PM, a da Guarda da Serra terá uma missão também pedagógica: "Será uma parceria com a Secretaria de Educação. A ideia é ter uma aproximação da Guarda através da música, como forma de pacificação social e de contato com as crianças", explicou o Secretário Municipal de Defesa Social, Fabrício Dutra.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Spotify faz acordo com KakaoM e libera músicas de bandas de K-pop no catálogo

Spotify retira músicas de bandas de K-pop de seu catálogo e revolta fãs

Banda de Vila Pavão faz versões em pomerano de músicas de sucesso

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Educação guarda municipal Música Serra Prefeitura da Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Motoboy é baleado por motorista durante briga de trânsito em Vitória
"Quebrou quase todos os dentes", diz mãe de motoboy baleado em briga de trânsito em Vitória
Imagem BBC Brasil
'Nunca vi isso antes': jogador inglês fala à BBC sobre estreia no futebol brasileiro e relação com torcida do Corinthians
Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 27 de abril a 03 de maio de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados