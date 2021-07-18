Do gospel aos Beatles: ES tem sua primeira banda de guardas municipais

A Guarda Municipal da Serra
está colocando todo mundo pra dançar. Literalmente. A corporação, criada em 2016 e em operação desde 2017, formou uma banda integrada por 10 agentes, que tocam de música
gospel, passando pela MPB aos Beatles. A ideia é que o grupo faça apresentações nas escolas públicas do município.
A estreia da Banda da Guarda Municipal da Serra foi no último dia 6, durante um evento da prefeitura no Parque da Cidade, em Laranjeiras. Os ensaios são realizados uma vez por semana e são comandados pelo agente Pedro, que é formado em Licenciatura em Música e está concluindo o Bacharelado em trombone na Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames).
Os vocalistas são os agentes Besas e Henrique; no trompete o inspetor Almeida; no trombone o agente Pedro; no teclado, Warlley; na bateria o supervisor Dos Santos e o agente Vítor; no baixo, agentes Belisário e Lemos, e na guitarra o agente Barcellos.
"O intuito era participar apenas no evento de formatura da terceira turma do curso de formação da Guarda Civil Municipal, com intenção de homenagear os amigos formandos. Nos ensaios, percebemos o quão promissor era o projeto e decidimos ser mais ousados e estender para mais eventos e projetos relacionados à prefeitura", explicou a comandante da GCM da Serra, Laís Araújo.
A exemplo do que ocorre com a banda da PM
, a da Guarda da Serra terá uma missão também pedagógica: "Será uma parceria com a Secretaria de Educação
. A ideia é ter uma aproximação da Guarda através da música, como forma de pacificação social e de contato com as crianças", explicou o Secretário Municipal de Defesa Social, Fabrício Dutra.