Do gospel aos Beatles: ES tem sua primeira banda de guardas municipais

Primeira apresentação pública da banda da Guarda Municipal da Serra, no Parque da Cidade Crédito: PMS/Divulgação

A Guarda Municipal da Serra está colocando todo mundo pra dançar. Literalmente. A corporação, criada em 2016 e em operação desde 2017, formou uma banda integrada por 10 agentes, que tocam de música gospel, passando pela MPB aos Beatles. A ideia é que o grupo faça apresentações nas escolas públicas do município.

A estreia da Banda da Guarda Municipal da Serra foi no último dia 6, durante um evento da prefeitura no Parque da Cidade, em Laranjeiras. Os ensaios são realizados uma vez por semana e são comandados pelo agente Pedro, que é formado em Licenciatura em Música e está concluindo o Bacharelado em trombone na Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames).

Os vocalistas são os agentes Besas e Henrique; no trompete o inspetor Almeida; no trombone o agente Pedro; no teclado, Warlley; na bateria o supervisor Dos Santos e o agente Vítor; no baixo, agentes Belisário e Lemos, e na guitarra o agente Barcellos.

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"O intuito era participar apenas no evento de formatura da terceira turma do curso de formação da Guarda Civil Municipal, com intenção de homenagear os amigos formandos. Nos ensaios, percebemos o quão promissor era o projeto e decidimos ser mais ousados e estender para mais eventos e projetos relacionados à prefeitura", explicou a comandante da GCM da Serra, Laís Araújo.