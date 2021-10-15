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Leonel Ximenes

Agência antidrogas dos EUA vai treinar guardas municipais de Vitória

Guarda Civil da Capital participará da força-tarefa da Polícia Federal contra o crime organizado

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 02:05

Públicado em 

15 out 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Guarda Municipal de Vitória faz barreira para revistar veículos
Guarda Municipal  faz barreira para revistar veículos em rua de Vitória Crédito: Leonardo Silveira/PMV
A Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) vai participar de uma força-tarefa contra o crime organizado junto à Polícia Federal (PF). Para realizar as ações, dois agentes foram escolhidos para um curso com a Drug Enforcement Administration (DEA), a agência de narcóticos norte-americana que já foi responsável pelos casos de pessoas como Pablo Escobar, retratado na série Narcos, da Netflix. O curso da agência norte-americana será realizado na Superintendência Regional da PF, provavelmente em novembro.
A identidade dos agentes não foi revelada pela Prefeitura de Vitória por razões de segurança. A Guarda Municipal de Vila Velha e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também assinaram o documento de adesão à força-tarefa, nesta quarta-feira (13).
Coordenada pela PF, a força-tarefa, que deverá ser instalada até o fim do ano, vai contar com a presença de policiais federais que conhecem rotas de entrada de drogas e armas no Brasil. Os mesmos policiais também conhecem a atuação de organizações criminosas de outros Estados.

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Em entrevista ao G1 ES, o superintendente da Polícia Federal, Eugênio Ricas, disse que a meta é que em dezembro o trabalho seja iniciado. "Temos a Guarda de Vitória com efetivo experiente, cinturões eletrônicos de monitoramento, fatores que vão nos ajudar muito nesse trabalho."

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E para o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), a participação da Guarda Civil do município na força-tarefa vai gerar mais segurança na Região Metropolitana: “"Isso gerará número maior de prisões, apreensões de armas de fogo, de substâncias ilícitas, e as organizações criminais devem ser enfraquecidas. Isso reflete na vida das pessoas".
Criada em 1973, a Drug Enforcement Administration (DEA, Administração de Fiscalização de Drogas) é um órgão de polícia federal do Departamento de Justiça dos Estados Unidos encarregado da repressão e controle de narcóticos, inclusive no exterior.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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