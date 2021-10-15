Agência antidrogas dos EUA vai treinar guardas municipais de Vitória

A Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) vai participar de uma força-tarefa contra o crime organizado
junto à Polícia Federal (PF). Para realizar as ações, dois agentes foram escolhidos para um curso com a Drug Enforcement Administration (DEA), a agência de narcóticos norte-americana que já foi responsável pelos casos de pessoas como Pablo Escobar, retratado na série Narcos, da Netflix. O curso da agência norte-americana será realizado na Superintendência Regional da PF, provavelmente em novembro.
Coordenada pela PF, a força-tarefa, que deverá ser instalada até o fim do ano, vai contar com a presença de policiais federais que conhecem rotas de entrada de drogas e armas no Brasil. Os mesmos policiais também conhecem a atuação de organizações criminosas de outros Estados.
Em entrevista ao G1 ES, o superintendente da Polícia Federal
, Eugênio Ricas, disse que a meta é que em dezembro o trabalho seja iniciado. "Temos a Guarda de Vitória com efetivo experiente, cinturões eletrônicos de monitoramento, fatores que vão nos ajudar muito nesse trabalho."
E para o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), a participação da Guarda Civil do município na força-tarefa vai gerar mais segurança na Região Metropolitana: “"Isso gerará número maior de prisões, apreensões de armas de fogo, de substâncias ilícitas, e as organizações criminais devem ser enfraquecidas. Isso reflete na vida das pessoas".
Criada em 1973, a Drug Enforcement Administration (DEA, Administração de Fiscalização de Drogas) é um órgão de polícia federal do Departamento de Justiça dos Estados Unidos
encarregado da repressão e controle de narcóticos, inclusive no exterior.