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Segurança

PF e Guarda de Vitória assinam acordo de força-tarefa contra o crime

Além da PF e da Guarda de Vitória, também farão parte da força-tarefa a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda de Vila Velha e agentes do sistema prisional capixaba

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 12:36

Publicado em 

20 set 2021 às 12:36
Acordo foi assinado nesta segunda-feira (20)
Acordo foi assinado nesta segunda-feira (20) Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vitória
A Guarda Civil Municipal de Vitória vai integrar uma força-tarefa contra o crime organizado junto à Polícia Federal. O plano de trabalho e o instrumento de termo de cooperação-técnica foram assinados na manhã desta segunda-feira (20), na sede da Superintendência da PF no Espírito Santo, em Vila Velha.
Coordenada pela PF, a força-tarefa vai contar com a presença de policiais federais que conhecem rotas de entrada de drogas e armas no Brasil. Os mesmos policiais também conhecem a atuação de organizações criminosas de estados como Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.

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Além da PF e da Guarda de Vitória, também farão parte da força-tarefa a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda de Vila Velha e agentes do sistema prisional capixaba.
Serão 20 agentes de segurança. Cada órgão participante vai trabalhar integrado, compartilhando informações. A força-tarefa vai investigar crimes praticados por organizações criminosas, em especial os tráficos de armas e drogas.
De acordo com o superintendente da Polícia Federal, Eugênio Ricas, a meta é que em dezembro o trabalho seja iniciado.
"Temos a Guarda de Vitória com efetivo experiente, cinturões eletrônicos de monitoramento, fatores que vão nos ajudar muito nesse trabalho", disse.
De acordo com o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), a participação da Guarda Civil do município na força-tarefa vai gerar mais segurança na Região Metropolitana.
"Isso gerará número maior de prisões, apreensões de armas de fogo, de substâncias ilícitas, e as organizações criminais devem ser enfraquecidas. Isso reflete na vida das pessoas", finalizou.
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta

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