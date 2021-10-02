Tráfico anuncia droga que pisca e entrega de madrugada no ES

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“Anunciam em vídeos o material que têm e ainda repostam a opinião dos usuários, o que é muito lamentável”, arrematou o deputado.

O perfil também apresenta mensagens que buscam fidelizar o cliente. Uma delas diz o seguinte: “A partir desta quinta feira estaremos fazendo entregas também nas madrugadas, até as 3h da manhã. Melhor preço e entrega no conforto da sua casa ou de onde estiver é com nós mesmo (sic). Estamos sempre inovando pra fazer o melhor pra vocês clientes”.