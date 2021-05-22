A ousadia dos traficantes em Vitória e a Teoria das Janelas Quebradas

Pichação com ameaça em muro da Ilha do Príncipe, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Em março de 1982, os cientistas sociais e professores da Universidade de Harvard James Q. Wilson e George L. Kelling publicaram um artigo no qual apresentaram a chamada Teoria das Janelas Quebradas. Em apertada síntese, a teoria defendia que se uma janela de um edifício fosse quebrada e não fosse reparada no menor espaço de tempo possível, a tendência seria que outras pessoas quebrassem também outras janelas. Em seguida, vândalos passariam a ocupar o prédio e, posteriormente, a destruí-lo.

A teoria defende, portanto, que sinais visíveis de crime, comportamentos antissociais e desordem civil criam um ambiente que encoraja outros crimes, novas desordens e, até mesmo, delitos mais graves. O estudo aponta como estratégia para combater o crime e o vandalismo que os problemas sejam prontamente atacados e resolvidos enquanto ainda são pequenos. Agindo assim, afirma a teoria, os pequenos delitos são evitados e os crimes maiores tendem a diminuir.

Na década de 1990, a teoria influenciou fortemente a política de segurança pública de Nova York quando o chefe de polícia William Bratton e o então prefeito da cidade, Rudy Giuliani, basearam o modelo de gestão na área da segurança nos fundamentos daqueles estudos. Obviamente, uma política de segurança eficaz não pode, nos dias atuais, se encerrar nos princípios da Teoria das Janelas Quebradas. Mais do que nunca, é preciso investir na chamada prevenção primária, com investimentos consistentes em educação, saúde, moradia, esportes e outras políticas sociais.

Mais do que um ato de vandalismo, as pichações realizadas pelos criminosos pretendem publicizar o poder paralelo estabelecido pelo narcotráfico, onde o crime dita as regras de conduta e desconsidera a presença estatal. Cabe ao Estado e às forças de segurança, portanto, estarem atentos a esses sinais.