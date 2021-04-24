O novo cangaço é uma perigosa realidade que já bate à nossa porta

Ação de criminosos na cidade de Mococa, interior de São Paulo, no último dia 7 de abril Crédito: Reprodução

Fortemente armados e extremamente violentos, assaltantes de banco têm levado terror a inúmeras cidades Brasil afora. O modus operandi das organizações criminosas tem se repetido de norte a sul do país. Portando fuzis, submetralhadoras e explosivos os bandidos invadem as cidades, fazem reféns e, muitas vezes, rendem os policiais que estão de plantão no município. Assim, se veem livres para, com toda a tranquilidade, saquearem os bancos, explodirem os cofres e caixas eletrônicos e fugirem com o dinheiro.

Paraná, Bahia e De 5 a 16 de abril, conforme noticiado pela imprensa, ocorreram pelo menos 10 ataques em cidades de São Paulo Minas Gerais . No dia 7 de abril, em Campo Bonito, interior do Paraná, os bandidos fizeram reféns e explodiram o cofre de uma cooperativa de crédito. No mesmo dia, ação semelhante foi vista na cidade de Mococa/SP. Lá, muitos tiros foram disparados durante o assalto a uma agência bancária.

Essa modalidade de crime não é nova. Conhecida no meio policial como “novo cangaço”, a prática, há alguns anos, tem levado terror a muitas cidades do Norte e Nordeste brasileiro. Em 2010, trabalhando no Maranhão, tive oportunidade de acompanhar algumas investigações que buscavam desbaratar quadrilhas especializadas nesse tipo de delito.

A novidade, no entanto, é a audácia dos criminosos. Se há alguns anos esse tipo de crime estava restrito a cidades isoladas, atualmente, nem mesmo cidades próximas a grandes centros urbanos têm escapado da ousadia dos criminosos.

O caso é grave e merece especial atenção dos profissionais de segurança pública, especialmente por dois pontos que devem ser ressaltados. Em primeiro lugar, a grande disponibilidade de armas de grosso calibre e explosivos ostentados pelos bandidos. Em segundo lugar, o fato de que com o passar do tempo esse tipo de delito tem se aproximado dos grandes centros (o que certamente gerará maior possibilidade de tiroteios, feridos e mortos).

Felizmente o Espírito Santo ainda não foi vítima do “novo cangaço”. A grande disponibilidade de armas de grosso calibre nas mãos de bandidos, no entanto, tem afligido a vida dos capixabas e pode ser um indicativo de que não estamos longe de viver situação semelhante. Tiroteios entre gangues de traficantes e confrontos entre bandidos e policiais têm ocorrido com grande regularidade.