Criminalidade em Vitória: os desafios no combate ao tráfico de drogas

Área de manguezal no bairro Andorinhas, em Vitória: região, que poderia ser forte ponto turístico da Capital, é palco de violência Crédito: Fernando Madeira

TV Gazeta, o policiamento continua reforçado nos bairros que registram diariamente conflitos entre traficantes. Especialista afirma que é preciso "tirar da cabeça ideia de que segurança pública faz só com policiamento ostensivo" e destaca serem necessárias ações e envolvimento de organizações públicas e sociais para conter a violência. Há meses, bairros de Vitória enfrentam desafios no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade. Segundo apurou a, o policiamento continua reforçado nos bairros que registram diariamente conflitos entre traficantes. Especialista afirma que é preciso "tirar da cabeça ideia de que segurança pública faz só com policiamento ostensivo" e destaca serem necessárias ações e envolvimento de organizações públicas e sociais para conter a violência.

Diariamente, policiais fortemente armados são vistos circulando na região de Andorinhas e Nova Palestina, por exemplo. A Guarda Municipal também dá apoio aos militares. Para combater a violência crescente na Capital, o patrulhamento foi reforçado nesses bairros, palcos de conflitos.

Segundo o coronel Douglas Caus, comandante-geral da Polícia Militar , a PM tem trabalhado muito para garantir a segurança da população. "Estamos com nosso serviço de inteligência identificando quem está liderando esses ataques. Continuaremos nesses locais até conseguir manter a ordem pública, e que esses locais fiquem sem ataques e sem disputa pelo tráfico de drogas", afirmou.

Tiago Hyra, antropólogo e mestre em Sociologia Política, acompanhou a equipe da TV Gazeta nesta terça-feira (5) nos dois bairros. Em Andorinhas, com uma orla cheia de belezas onde poderia facilmente ser um ponto turístico na cidade, só é possível chegar com a Polícia Militar por perto.

Tiago Hyra, antropólogo e mestre em Sociologia Política Crédito: Paulo Cordeiro

"Espaços urbanos precisam ser ocupados pela comunidade. Projetos sociais são importantes para favorecer educação, acesso à arte, à cultura, melhorar condições de vida e ocupar espaços de maneira segura e que ofereça alternativas à vivência na criminalidade", afirmou.

MURO DE ESCOLA COM MARCAS DE TIROS

O muro da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Izaura Marques da Silva está cheio de marcas de tiros. Os disparos de arma de fogo atingiram o local em tiroteios em Andorinhas, em agosto e setembro deste ano.

"Escola tem que ser porto seguro para as crianças. Além de educação e acesso à informação, precisa ser um lugar de proteção", pontuou Tiago Hyra.

Uma escola em Nova Palestina chegou a ter as aulas suspensas por dois dias devido a tiroteios. Viaturas da Guarda Municipal passam por lá diariamente para garantir a manutenção das aulas presenciais.

Escola já foi alvo de tiroteios em agosto e setembro deste ano Crédito: Paulo Cordeiro

"Crianças precisam de lugar onde elas possam ficar ocupadas e ser cuidadas e, ao mesmo tempo, receber formação, informação, acesso mais ampliado a renda, emprego, condições de vida dignas para não recorrer a atividades criminosas", completou o antropólogo.

Em Nova Palestina, a equipe da TV Gazeta constatou que as casas têm marcas de tiros. Nos muros, mensagens da criminalidade. "Precisamos tirar da cabeça essa ideia que segurança pública faz só com policiamento ostensivo. Precisamos de políticas sociais e públicas, educacionais, de habitação digna. Comunidade unida é mais forte para lutar contra criminalidade", concluiu o especialista.

Criminosos deixaram mensagens nos muros de Nova Palestina, em Vitória Crédito: Paulo Cordeiro