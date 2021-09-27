Homem morre baleado durante tiroteio entre traficantes em Andorinhas, Vitória

Tiroteio aconteceu na frente da Escola Izaura Marques, local onde o homem, que estaria participando do ataque, foi atingido por um tiro Crédito: Fernando Madeira

Mais uma pessoa foi assassinada em decorrência da guerra do tráfico de drogas no bairro Andorinhas, em Vitória. O mais recente homicídio foi registrado na madrugada desta segunda-feira (27).

Um homem, ainda não identificado, morreu após ser baleado durante um ataque de traficantes de outros bairros à região.

De acordo com moradores, o tiroteio aconteceu na frente da Escola Izaura Marques, local onde o homem, que estaria participando do ataque, foi atingido por um tiro. Testemunhas contaram que a vítima tentou fugir, mas acabou sendo baleada. No asfalto, ficaram as marcas de tiro e de sangue.

Moradores dizem estar no meio dos tiros trocados cotidianamente, já que os confrontos na comunidade viraram rotina.

Por causa da violência, o patrulhamento feito pela Polícia Militar e pela Guarda seguem sendo reforçados na região. O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.