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Mais um homicídio

Homem morre baleado durante tiroteio entre traficantes em Andorinhas, Vitória

De acordo com moradores, o tiroteio aconteceu na frente da Escola Izaura Marques, local onde o homem, que estaria participando do ataque, foi atingido por um tiro

Publicado em 

27 set 2021 às 12:43

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 12:43

Marcas de tiros no muro da Escola Izaura Marques da Silva, que permaneceu fechada devido tiroteio na manhã desta quarta-feira no bairro Andorinhas, em Vitória
Tiroteio aconteceu na frente da Escola Izaura Marques, local onde o homem, que estaria participando do ataque, foi atingido por um tiro Crédito: Fernando Madeira
Mais uma pessoa foi assassinada em decorrência da guerra do tráfico de drogas no bairro Andorinhas, em Vitória. O mais recente homicídio foi registrado na madrugada desta segunda-feira (27).
Um homem, ainda não identificado, morreu após ser baleado durante um ataque de traficantes de outros bairros à região.
De acordo com moradores, o tiroteio aconteceu na frente da Escola Izaura Marques, local onde o homem, que estaria participando do ataque, foi atingido por um tiro. Testemunhas contaram que a vítima tentou fugir, mas acabou sendo baleada. No asfalto, ficaram as marcas de tiro e de sangue.
A morte do homem soma-se a outros casos de violência que vêm sendo registrados em Andorinhas nos últimos meses. No final de agosto deste ano, um homem foi morto a tiros na hora do almoço, na mesma região, também próximo à Escola Izaura Marques.
Em julho, um casal de jovens foi assassinado com mais de 50 tiros. Já em junho, um homem de 37 anos foi assassinado com pancadas na cabeça e deixado em um beco do bairro.
Moradores dizem estar no meio dos tiros trocados cotidianamente, já que os confrontos na comunidade viraram rotina.
Por causa da violência, o patrulhamento feito pela Polícia Militar e pela Guarda seguem sendo reforçados na região. O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta

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