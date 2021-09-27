Casal é suspeito de matar homem com golpes de faca e facão em Colatina

Um homem de 57 anos morreu após ser atingido por golpes de faca e facão na noite de sábado (25), enquanto participava de um churrasco no bairro Enzo Morelato, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. Fernando Novato de Almeida foi internado em estado grave em um hospital e teve a morte confirmada nesta segunda-feira (27). Um casal é suspeito de cometer o crime.
Segundo a Polícia Militar, uma vizinha que mora em frente à casa do homem saiu do portão dela, cruzou os braços e olhou diretamente para as pessoas que estavam na confraternização. Depois disso, a mulher voltou para dentro de casa, e o namorado dela saiu da residência, em direção à confraternização, portando um facão. Ainda de acordo com a polícia, ele golpeou a vítima na cabeça, no ombro e no tronco.
O ferido saiu do churrasco sangrando, e a vizinha, que neste momento estava na frente da casa dele, com uma faca em cada mão, seguiu em direção à vítima e a golpeou diversas vezes no abdômen.
Após ser esfaqueado pelo casal, Fernando foi socorrido por populares, levado para o Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Silvio Ávidos. Funcionários do hospital informaram à Polícia Militar que o estado de saúde do homem era grave e havia o risco de morte.
Populares contaram aos policiais que o casal fugiu após o crime. A polícia ainda retornou à casa da mulher para apurar mais informações sobre o caso, mas os vizinhos contaram que a mãe dela, o padrasto e os filhos entraram em uma Kombi com muitos pertences e saíram do local.
MORREU NESTA SEGUNDA
A Polícia Civil afirmou que o homem teve a morte confirmada na madrugada desta segunda-feira (27). O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.
INVESTIGAÇÃO
Por meio de nota, a corporação informou que o caso está sendo investigado e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
"A Polícia Civil informa que o caso está sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, que está realizando diligências. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas."