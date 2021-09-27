Casal é suspeito de matar homem com golpes de faca e facão em Colatina

15ª Delegacia Regional de Colatina Crédito: Governo do ES

Um homem de 57 anos morreu após ser atingido por golpes de faca e facão na noite de sábado (25), enquanto participava de um churrasco no bairro Enzo Morelato, em Colatina , Noroeste do Espírito Santo. Fernando Novato de Almeida foi internado em estado grave em um hospital e teve a morte confirmada nesta segunda-feira (27). Um casal é suspeito de cometer o crime.

Segundo a Polícia Militar , uma vizinha que mora em frente à casa do homem saiu do portão dela, cruzou os braços e olhou diretamente para as pessoas que estavam na confraternização. Depois disso, a mulher voltou para dentro de casa, e o namorado dela saiu da residência, em direção à confraternização, portando um facão. Ainda de acordo com a polícia, ele golpeou a vítima na cabeça, no ombro e no tronco.

O ferido saiu do churrasco sangrando, e a vizinha, que neste momento estava na frente da casa dele, com uma faca em cada mão, seguiu em direção à vítima e a golpeou diversas vezes no abdômen.

Após ser esfaqueado pelo casal, Fernando foi socorrido por populares, levado para o Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Silvio Ávidos. Funcionários do hospital informaram à Polícia Militar que o estado de saúde do homem era grave e havia o risco de morte.

Populares contaram aos policiais que o casal fugiu após o crime. A polícia ainda retornou à casa da mulher para apurar mais informações sobre o caso, mas os vizinhos contaram que a mãe dela, o padrasto e os filhos entraram em uma Kombi com muitos pertences e saíram do local.

MORREU NESTA SEGUNDA

A Polícia Civil afirmou que o homem teve a morte confirmada na madrugada desta segunda-feira (27). O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.

INVESTIGAÇÃO

Por meio de nota, a corporação informou que o caso está sendo investigado e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

"A Polícia Civil informa que o caso está sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, que está realizando diligências. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.