Motorista bate em ônibus e fecha trânsito em ponte de Colatina

Acidente em ponte em Colatina Crédito: Leitor / Montagem A Gazeta

Um motorista com sinais de embriaguez colidiu com um ônibus e fechou o trânsito na Ponte Florentino Ávidos, em Colatina , Noroeste do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (23). Com a colisão, um motociclista que seguia atrás do coletivo acabou batendo na parte traseira do ônibus. Após o acidente, um congestionamento se formou na ponte.

No Boletim Unificado consta que o motorista do veículo apresentava diversos sinais de embriaguez e, ao ser questionado pela guarnição, afirmou ter ingerido bebida alcoólica até as 12h.

Segundo informações da Polícia Militar , o motorista do carro invadiu a contramão de direção e atingiu a parte frontal do ônibus. Com a colisão, um motociclista que seguia atrás colidiu com a traseira do coletivo.

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros para os envolvidos na batida. De acordo com a Polícia Militar, ninguém ficou ferido gravemente.

A Polícia Militar afirmou ainda que foi ofertado o teste de etilômetro para os envolvidos, mas o condutor do veículo não teve condições de realizá-lo, diante do estado em que se encontrava. O motorista do ônibus e o motociclista realizaram o teste e o resultado foi negativo.

MOTORISTA FOI AUTUADO

Polícia Civil informou, através de nota, que o conduzido foi autuado em flagrante por conduzir veículo automotor sob efeito de álcool e foi liberado para responder em liberdade,após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão.

O QUE DIZ A EMPRESA RESPONSÁVEL PELO ÔNIBUS

Por meio de nota, a Viação Joana Darc também comentou o acidente. "A Viação Joana Darc informa que, de acordo com o Boletim de Ocorrência, o veículo invadiu a contramão e atingiu a parte frontal do ônibus. A empresa se coloca à disposição para esclarecimentos", finaliza.