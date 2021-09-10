Colatina terá sessões gratuitas de cinema ao ar livre

Área de lazer da Avenida Beira Rio, em Colatina Crédito: Larissa Avilez

Domingo é dia de passear com a família e, quem sabe, curtir um cineminha. Em Colatina, a sessão será de graça e ao ar livre. No domingo (12), acontece o Cine Verde na área verde da Beira-Rio.

Na telona de 12m² montada, serão exibidos dois filmes, a partir das 18h. As obras trazem histórias de pessoas e pontos turísticos da cidade que comemorou 100 anos no mês de agosto.

A primeira a ser exibida é o documentário “Decola – de nós para nós”. Ele leva para a tela histórias marcantes e divertidas de colatinenses para homenagear os 100 anos da Princesa do Norte.

Já "João apresenta" traz um compilado de vídeos em que o personagem João percorre pontos turísticos de Colatina, mostrando um olhar de quem conhece cada cantinho da cidade. A série foi realizada com recursos da Lei Aldir Blanc, que inclusive está com inscrições abertas para financiamento público de novos projetos.

De acordo com a prefeitura da cidade, pode levar cadeira de praia, canga, toalhas, pipoca, guloseimas e ficar à vontade para aproveitar a sessão de cine ao ar livre. "Não se esqueça de levar máscara e manter distanciamento social entre os grupos de pessoas", ressalta o órgão no comunicado.

*Com informações da Prefeitura de Colatina