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Leonel Ximenes

Guarda Municipal de Vitória multa 19 veículos no aeroporto

Operação foi realizada após coluna informar que até fila tripla de carros estava se formando no setor de desembarque

Públicado em 

15 dez 2021 às 13:01
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Agente da Guarda Municipal de Vitória multa veículo estacionado em local proibido
Agente da Guarda Municipal de Vitória multa veículo estacionado em local proibido Crédito: PMV/Divulgação
A Guarda Municipal de Vitória multou 19 veículos que estavam cometendo irregularidades na manhã desta quarta-feira (15) na área externa do Aeroporto de Vitória. A ação foi realizada após a coluna informar que até filas triplas estavam se formando no setor de desembarque, provocando confusão e engarrafamento.
Nesta quarta, os veículos foram autuados principalmente por estacionarem em locais proibidos, alguns debaixo de placas indicando a proibição de parada e estacionamento.
"Hoje tivemos 19 autos de infração aplicados por estacionar em desacordo com a regulamentação especificada pela sinalização, conforme diz o artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro. Esses casos são considerados de infração grave, com multa de R$ 195,23 e perda de cinco pontos na CNH", explica o secretário municipal de Segurança Urbana, Ícaro Ruginski.
A nota sobre o aeroporto publicada nesta quarta na coluna
A nota sobre o aeroporto publicada nesta quarta na coluna Crédito: Reprodução da internet
Segundo informou o aeroporto à Guarda Municipal, existem dois horários de pico no terminal: de 8h às 10h e de 17h30 às 19h30. Segundo a assessoria da corporação, a equipe da Guarda de Trânsito atua com três agentes no local.
"A fiscalização continua e é feita diariamente. Vamos intensificar o atendimento principalmente nos horários de pico, informados pelo Aeroporto de Vitória", promete o secretário Ruginski.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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