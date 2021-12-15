Guarda Municipal de Vitória multa 19 veículos no aeroporto

Nesta quarta, os veículos foram autuados principalmente por estacionarem em locais proibidos, alguns debaixo de placas indicando a proibição de parada e estacionamento.
"Hoje tivemos 19 autos de infração aplicados por estacionar em desacordo com a regulamentação especificada pela sinalização, conforme diz o artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro
. Esses casos são considerados de infração grave, com multa de R$ 195,23 e perda de cinco pontos na CNH", explica o secretário municipal de Segurança Urbana, Ícaro Ruginski.
Segundo informou o aeroporto à Guarda Municipal, existem dois horários de pico no terminal: de 8h às 10h e de 17h30 às 19h30. Segundo a assessoria da corporação, a equipe da Guarda de Trânsito atua com três agentes no local.
"A fiscalização continua e é feita diariamente. Vamos intensificar o atendimento principalmente nos horários de pico, informados pelo Aeroporto de Vitória
", promete o secretário Ruginski.