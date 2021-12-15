Poucas&Boas: Campeão pelo Vasco agora veste a camisa de Casagrande

Carlos Germano entre o botafoguense Casagrande e o vascaíno Ted Conti Crédito: PSB-ES/Divulgação

Várias vezes campeão pelo Vasco (quando o Vasco ganhava títulos… bons tempos…), o ex-goleiro Carlos Germano se filiou ao PSB a convite do deputado federal Ted Conti (ES), que também é vascaíno (portanto, sofredor, tal qual este colunista). Nascido em Domingos Martins, Germano afirmou que, inicialmente, não vai se candidatar a nada, mas prometeu se empenhar pela reeleição do governador Casagrande (botafoguense), do mesmo partido.

EX-FUTURO-EX-CANDIDATO A VEREADOR

A propósito, o ex-goleiro vascaíno diz que já disputou eleição para vereador em 2012, na cidade de Cachoeiras de Macacu, no interior do Rio de Janeiro. Não ganhou, mas pelo menos serve como experiência para... absolutamente nada.

SEGUNDA SEM LEI E COM SALIÊNCIA

A segunda-feira sem lei está sendo usada pelas casas de saliência da Grande Vitória . Tem estabelecimento oferecendo entrada pela metade do preço e dose dupla de cerveja.

EX-GOVERNO ITINERANTE

Pré-candidato ao governo do Estado pelo PSDB, César Colnago foi visto, na semana passada, jantando com aliados de Paulo Hartung em um restaurante de São Paulo. PH não estava entre os convivas.

EX-GOVERNO ITINERANTE 2

Participaram do jantar Haroldo Corrêa Rocha (secretário de Educação no governo PH), Zé Carlinhos (Casa Civil), Octaciano Neto (Agricultura) e Gracimeri Gaviorno (delegada-chefe da Polícia Civil).

NOVOS AMIGOS

BANANA DE OURO

Tem um pedaço de banana, embalado em plástico filme, sendo vendido a R$ 9 no Aeroporto de Vitória. O quilo da banana-prata, nos supermercados, tem variado de R$ 4 a R$ 7.

BEM-VINDO (BEM-VINDO?) A VITÓRIA!

E por falar em aeroporto, está faltando agente da Guarda Municipal de Vitória para colocar ordem no setor externo de desembarque. Segundo leitor da coluna, os carros vão parando, se acumulando e as três faixas da pista acabam se transformando em apenas uma, gerando engarrafamento e confusão. Um péssimo cartão-postal para a Capital, né?

REFÚGIO NO TELEGRAM

Tem político do Espírito Santo já com canal no Telegram, um dos aplicativos de conversa preferidos pelos bolsonaristas, com cerca de 2 mil inscritos. É bem mais que o do governador Renato Casagrande, com pouco mais de 1.200.

NA FRITURA

Tem aliado do governador reclamando muito do chefe da Casa Militar, coronel Aguiar. Dizem, entre outras coisas, que ele não é confiável.

OURO NA EDUCAÇÃO

Mais uma aluna da rede municipal da Serra se destaca entre estudantes de todo o Brasil. Estefany Madalena Silva Campos, aluna do 9º ano, na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Valeriana Rosa Cezar, ficou com a medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA).

PRAZER, PROFESSOR

Vereador da Serra, o Professor Artur Costa, do Solidariedade, diz que é pré-candidato ao Senado em 2022.

HOMENAGEM A MULHERES

A Assembleia Legislativa aprovou a criação da Medalha Delegada Zoraydes Izabel Duboc, para homenagear as mulheres da segurança pública que combatem a violência doméstica. Zoraydes foi a primeira delegada da Polícia Civil. O projeto de resolução aprovado é de autoria do deputado Delegado Danilo Bahiense.

CORDIALIDADE

Bahiense, durante evento da posse do segundo mandato do conselheiro Rodrigo Chamoun, à frente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES), relatou pessoalmente ao secretário de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, sobre a aprovação da honraria. Álvaro é filho da delegada que dá nome à medalha.

CONFUSÃO

Houve confusão com a mudança de sentido na Avenida Saturnino Rangel Mauro, na Praia de Itaparica, em Vila Velha. A via, que era mão e contramão, agora tem sentido único em direção ao bairro Itapuã. Teve motorista que disse que na manhã desta segunda-feira (13) o trânsito estava de um jeito e, à noite, completamente modificado.

CONVERSA COM O BOM VELHINHO

O Papai Noel vai fazer expediente no Parque da Cidade, na Serra. O Bom Velhinho vai estar neste sábado (18) e domingo (19), das 19h às 22h, para conversar com as pessoas que forem visitá-lo em sua poltrona e tirar fotos.

BAR HI TECH

Botequins do interior do Estado que não usam máquina de cartão têm apostado numa opção a mais para não terem de fazer fiado aos seus clientes. Os donos têm recorrido ao QR Code de aplicativo de pagamento e do Pix. Tudo isso para manter aquela velha tônica: “Fiado só amanhã”.

VIVA RUSCHI!

Nesta sexta (17), o Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA) promove uma programação especial para celebrar o 106º aniversário de nascimento do cientista Augusto Ruschi, fundador do Museu de Biologia Prof. Mello Leitão, em Santa Teresa, instituição gerida pelo INMA. À ocasião, serão lançados três livros. O evento será no Museu Mello Leitão, às 17h.

COMO FAZER?

O top 5 de perguntas mais feitas pelos brasileiros ao Google, com o termo “como fazer”, foram:

Como fazer horta em casa

Como fazer brinquedos para gatos

Como fazer um Pix

Como fazer soro caseiro

Como fazer backup do WhatsApp



FORTNITE DE GUANDU

Febre entre os jogos eletrônicos, o Fortnite tem se destacado, no Espírito Santo, em Baixo Guandu, de acordo com as pesquisas feitas neste ano no Google. A cidade liderou a intenção de concentração de buscas, seguida por Domingos Martins, Itapemirim, Ibiraçu e Guaçuí.

ELEIÇÕES 2022

Os impactos da LGPD no acesso às informações sobre os eleitores e nas Eleições 2022 é tema de treinamento interno de dois dias promovido pelo TRE-ES para servidores da sede e dos cartórios. Tema sensível no radar do Tribunal.

LIVRO SOBRE DIREITO AMBIENTAL

O 14º livro de Luiz Fernando Schettino que será lançado nesta quarta Crédito: Divulgação

O engenheiro florestal, advogado e professor aposentado da Ufes Luiz Fernando Schettino lança nesta quarta (15), das 17h30 às 20h, no auditório do Crea-ES (Enseada do Suá), o livro “O ônus da prova no processo ambiental: distribuição, eficácia e princípios”.

ALÔ, BOLSONARO!