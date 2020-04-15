Ex-líder do governo Casagrande ganha cargo na Casa Civil

O ex-deputado estadual José Eustáquio Freitas (PSB) foi nomeado, nesta quarta-feira (15), como assessor especial na Casa Civil do governo Casagrande. Freitas voltou à suplência da Assembleia Legislativa no início de abril após o deputado estadual Bruno Lamas (PSB) reassumir a vaga na Casa. Lamas deixou o comando da Secretaria Estadual de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) para poder disputar as eleições municipais.
Do mesmo partido de Casagrande, Freitas havia sido o líder do governo no Legislativo estadual nos últimos quatro meses, sendo responsável por defender os projetos do Executivo dentro do Parlamento.
Ele assumiu o posto em meio à crise da eleição antecipada da Mesa Diretora da Assembleia, que elegeu Erick Musso (Republicanos) para o terceiro mandato na presidência da Casa mais de 400 dias antes do início da gestão. O pleito foi cancelado.
Freitas substituiu o deputado Enivaldo dos Anjos (PSD) na liderança do governo, após integrantes do governo acusarem o ex-líder de "fazer corpo mole" durante a rápida sessão que elegeu Musso.
Freitas já era cotado para assumir um cargo na Casa Civil quando deixou a Assembleia. No início de abril, em uma autoavaliação, o ex-deputado afirmou que conseguiu ser útil como líder de Casagrande, colaborando para a agilidade na aprovação de projetos do governo e contribuindo para que nenhum veto dele fosse derrubado pelo plenário, mesmo tendo assumido o cargo no "pior momento desta década" na Assembleia. O cargo que o socialista assume tem uma remuneração de R$ 9.958,30, segundo informações do Portal da Transparência estadual.
O novo assessor especial é cotado para ser o candidato do PSB nas eleições para prefeito em São Mateus neste ano. Caso dispute o pleito no município, Freitas deve sair do governo em julho, três meses antes da eleição, como determina a legislação eleitoral.