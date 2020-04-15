Ex-líder do governo Casagrande ganha cargo na Casa Civil

Do mesmo partido de Casagrande, Freitas havia sido o líder do governo no Legislativo estadual nos últimos quatro meses, sendo responsável por defender os projetos do Executivo dentro do Parlamento.

Freitas já era cotado para assumir um cargo na Casa Civil quando deixou a Assembleia. No início de abril, em uma autoavaliação, o ex-deputado afirmou que conseguiu ser útil como líder de Casagrande, colaborando para a agilidade na aprovação de projetos do governo e contribuindo para que nenhum veto dele fosse derrubado pelo plenário, mesmo tendo assumido o cargo no "pior momento desta década" na Assembleia. O cargo que o socialista assume tem uma remuneração de R$ 9.958,30, segundo informações do Portal da Transparência estadual.