Tribunal de Contas: Municípios do ES não resistem 90 dias sem apoio da União

Quando os municípios fizeram a previsão de receita em 2019, eles não imaginavam que teria esse impacto do coronavírus. Agora, mesmo com a ajuda, o que eles devem fazer é parar agora e elaborar uma nova meta de arrecadação e de gastos, não iniciar projetos novos e ver o que dá para suspender e o que é prioritário. Todos eles dependem do ICMS [a Câmara já aprovou a recomposição, mas falta o Senado e sanção do presidente Jair Bolsonaro]. Geralmente, os que têm margem maior de arrecadação livre não passam de 10% de recursos próprios. É muito pouco. O nível de dependência é grande. Um pouco menor nas cidades maiores, claro, mas uma situação bem complicada.