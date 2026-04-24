Maconha "de grife" enviada para o ES é apreendida no Rio de Janeiro

Bolsas e sapatos de grifes caras são conhecidas, já droga "de luxo" é novidade. Quase 12kg de maconha do tipo haxixe marroquino, embalados e adesivados como a logomarca da grife francesa Hermès, foram apreendidos nesta sexta-feira (24). A carga ilegal tinha como destino a cidade de Itapemirim, no litoral Sul do Espírito Santo, mas foi adquirida em Guarulhos (SP) e apreendida em Casimiro de Abreu (RJ). Segundo o delegado Daniel de Araujo, o valor total da carga soma cerca de R$ 800 mil.
Após a ação realizada em conjunto entre as polícias civis do Espírito Santo e Rio de Janeiro, além da Polícia Rodoviária Federal, dois suspeitos foram presos. Eles foram levados para a Delegacia de Polícia de Macaé e seguem à disposição da Justiça. As identidades dos presos não foram divulgadas.