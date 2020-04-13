É falso que filha de Casagrande seja dona de loja de chocolates

Ao contrário do que diz postagem veiculada em rede social, Milla Fernandes Moça Casagrande, filha do governador do Espírito Santo Renato Casagrande (PSB), não é dona de franquias de lojas de chocolates. O texto sugere que a decisão do governo do Estado de reabrir as lojas do segmento teria relação com a atividade profissional da filha do chefe do Executivo estadual.
A reportagem de A Gazeta apurou que Milla Casagrande é sócia da empresa Milla Moça (Café da Moça, nas redes sociais), que tem como foco a venda de cestas de café da manhã e serviço de buffet de eventos. A loja não é física, atende apenas pela internet. Na postagem, a afirmação é de que a filha do governador seria "dona de franquias da Cacau Show".
COMO VERIFICAMOS
Para verificar essa informação, A Gazeta buscou no Portal da Transparência do Estado a razão social de todas as lojas da Cacau Show no Espírito Santo, por meio da listagem de estabelecimentos com alvará do Corpo de Bombeiros. Foi checada, ainda, a lista disponível no site do Corpo de Bombeiros, que mostra também locais que estão em situação irregular.
Com essa informação, foi feita a pesquisa no site da Junta Comercial, utilizando a razão social das lojas, que revelou que Milla Casagrande não é sócia de nenhum estabelecimento do segmento.
O nome da filha de Casagrande só está vinculado à empresa Milla Moça, conforme mostra busca pelo nome e CNPJ. A busca também foi feita no site da Receita Federal.
Procurada pela reportagem, a filha do governador esclareceu que a empresa não vende chocolates e atua no ramo de buffet para coffe breaks empresariais . "Sou sócia do Café da Moça juntamente com minha prima e não temos loja física. Funcionamos apenas por encomendas".