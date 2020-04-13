É falso que filha de Casagrande seja dona de loja de chocolates

A reportagem de A Gazeta apurou que Milla Casagrande é sócia da empresa Milla Moça (Café da Moça, nas redes sociais), que tem como foco a venda de cestas de café da manhã e serviço de buffet de eventos. A loja não é física, atende apenas pela internet. Na postagem, a afirmação é de que a filha do governador seria "dona de franquias da Cacau Show".