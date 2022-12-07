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Em Viana

PRF apreende mais de 10 kg de pasta base de cocaína em carro na BR 262

Tabletes da droga estavam escondidos no porta-malas do veículo; condutor disse que recebeu R$ 3 mil para levar carro de Belo Horizonte (MG) até um endereço em Camburi, Vitória

Publicado em 07 de Dezembro de 2022 às 08:53

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

07 dez 2022 às 08:53
PRF apreende mais de 10 kg de pasta base de cocaína que seriam entregues na Praia de Camburi
PRF apreende pasta base de cocaína que seriam entregues na Praia de Camburi Crédito: PRF
Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com mais de 10 kg de pasta base de cocaína dentro do carro no km 22 da BR 262, em Viana, no fim da tarde desta terça-feira (6). O suspeito confessou à polícia que buscou a droga em Minas Gerais e a levaria até um endereço na Praia de Camburi, em Vitória.
Segundo a PRF, a equipe do Comando de Operações Especiais da corporação realizava patrulhamento ostensivo com foco no combate à criminalidade pela região metropolitana de Vitória e deu ordem de parada em um carro da marca Peugeot na BR 262.
Durante a fiscalização, foi verificado que o veículo utilizava o estepe e havia um pneu furado no porta-malas. Nesse momento, os agentes perceberam uma protuberância na parte superior do porta-malas.
Analisando pelo lado de dentro, foi encontrado um compartimento com 10 tabletes de pasta base de cocaína no interior do carro.

PRF apreende mais de 10 kg de pasta base de cocaína que seriam entregues na Praia de Camburi

Questionado, o condutor afirmou que buscou o carro na Praça da Estação, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e disse que entregaria em um endereço na Praia de Camburi, na Capital. O indivíduo alegou que, pelo serviço, receberia cerca de R$ 3 mil após a conclusão da entrega.
Diante dos fatos, o condutor, o veículo e as drogas foram encaminhados para a Delegacia Regional de Cariacica para que as providências cabíveis fossem adotadas.
A Polícia Civil foi procurada para informar detalhes sobre a ocorrência e a autuação do suspeito. Assim que houver retorno, este texto será atualizado. 

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