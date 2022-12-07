PRF apreende mais de 10 kg de pasta base de cocaína em carro na BR 262

PRF apreende pasta base de cocaína que seriam entregues na Praia de Camburi Crédito: PRF

Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com mais de 10 kg de pasta base de cocaína dentro do carro no km 22 da BR 262, em Viana, no fim da tarde desta terça-feira (6). O suspeito confessou à polícia que buscou a droga em Minas Gerais e a levaria até um endereço na Praia de Camburi, em Vitória.

Segundo a PRF, a equipe do Comando de Operações Especiais da corporação realizava patrulhamento ostensivo com foco no combate à criminalidade pela região metropolitana de Vitória e deu ordem de parada em um carro da marca Peugeot na BR 262.

Durante a fiscalização, foi verificado que o veículo utilizava o estepe e havia um pneu furado no porta-malas. Nesse momento, os agentes perceberam uma protuberância na parte superior do porta-malas.

Analisando pelo lado de dentro, foi encontrado um compartimento com 10 tabletes de pasta base de cocaína no interior do carro.

PRF apreende mais de 10 kg de pasta base de cocaína que seriam entregues na Praia de Camburi

Questionado, o condutor afirmou que buscou o carro na Praça da Estação, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e disse que entregaria em um endereço na Praia de Camburi, na Capital. O indivíduo alegou que, pelo serviço, receberia cerca de R$ 3 mil após a conclusão da entrega.

Diante dos fatos, o condutor, o veículo e as drogas foram encaminhados para a Delegacia Regional de Cariacica para que as providências cabíveis fossem adotadas.