Justiça condena acusados de matar 3 em morro de Vitória a 130 anos de prisão

Luiz Fernando da Conceição Gomes de 18 anos (camisa branca e relógio); Patrick Oliveira de Souza de 26 anos (boné e camisa preta) e Wemerson da Silva Lima, conhecido como Perreco, de 23 anos, foram mortos a tiros Crédito: Reprodução

Três acusados de matar três jovens – dois deles sem passagem pela polícia – e deixar um adolescente e um coletor de lixo feridos em um ataque a tiros no Morro da Piedade, ocorrido em 14 de janeiro de 2019 , foram condenados pela Justiça a 130 anos de prisão cada. O caso ocorreu no dia 14 de janeiro de 2019.

Condenados

Alan Rosario de Oliveira

Carlos Magno Pereira Teixeira

Rafael Batista Lemos

Na sentença, a juíza Lívia Regina Savergnini Bissoli Lage destacou que os criminosos responderão três vezes por homicídio por motivo torpe e que dificulta a defesa das vítimas. Os acusados ainda responderão por duas tentativas de homicídio contra as pessoas que ficaram feridas.

Baseada nos agravantes e na responsabilidade dos réus, a magistrada determinou 130 anos de reclusão para cada um deles. “As penas privativas de liberdade deverão ser cumpridas em regime inicialmente fechado”, salientou.

“Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, ante o montante das penas as quais foram condenados os acusados”, finalizou a magistrada.

Relembre o ataque

Três pessoas morreram e duas ficaram feridas durante um ataque de criminosos, no dia 14 de janeiro, no alto do morro do bairro Moscoso, na divisa com o Morro da Piedade, em Vitória. Dentre os mortos, dois não tinham passagem pela polícia. Houve ainda o registro de famílias expulsas da localidade e mulheres agredidas.

Mortos

Luiz Fernando da Conceição Gomes, 18 anos, morador do bairro Piedade, estudante, sem passagem pela polícia;

Patrick Oliveira de Souza, 26 anos, coletor de lixo em Vitória, ajudante de pedreiro nas horas vagas, sem passagem pela polícia, morador do bairro Cobilândia, em Vila Velha. Estava visitando a mulher que está grávida, no Morro da Piedade, é amigo do coletor de lixo que foi baleado, mas sobreviveu;

Wemerson da Silva Lima, 23 anos, morador do Morro da Piedade, estudante, sem profissão, possui passagem por tráfico de drogas, no ano de 2016. Estava na praça lanchando com as vítimas, quando ocorreu o crime de homicídio.