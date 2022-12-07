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Entre Moscoso e Piedade

Justiça condena acusados de matar 3 em morro de Vitória a 130 anos de prisão

Crime em janeiro de 2019 deixou, além dos três jovens mortos – dois sem passagem pela polícia –, um adolescente e um coletor de lixo feridos

Publicado em 07 de Dezembro de 2022 às 07:25

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

07 dez 2022 às 07:25
Luiz Fernando da Conceição Gomes de 18 anos (camisa branca e relógio); Patrick Oliveira de Souza de 26 anos (boné e camisa preta) e Wemerson da Silva Lima, conhecido como Perreco, de 23 anos, foram mortos a tiros Crédito: Reprodução

Ataque na Piedade em 2019

Três acusados de matar três jovens – dois deles sem passagem pela polícia – e deixar um adolescente e um coletor de lixo feridos em um ataque a tiros no Morro da Piedade, ocorrido em 14 de janeiro de 2019, foram condenados pela Justiça a 130 anos de prisão cada. O caso ocorreu no dia 14 de janeiro de 2019.
Condenados
  • Alan Rosario de Oliveira 
  • Carlos Magno Pereira Teixeira 
  • Rafael Batista Lemos 
Na sentença, a juíza Lívia Regina Savergnini Bissoli Lage destacou que os criminosos responderão três vezes por homicídio por motivo torpe e que dificulta a defesa das vítimas. Os acusados ainda responderão por duas tentativas de homicídio contra as pessoas que ficaram feridas.
Baseada nos agravantes e na responsabilidade dos réus, a magistrada determinou 130 anos de reclusão para cada um deles. “As penas privativas de liberdade deverão ser cumpridas em regime inicialmente fechado”, salientou.
“Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, ante o montante das penas as quais foram condenados os acusados”, finalizou a magistrada.

Relembre o ataque

Três pessoas morreram e duas ficaram feridas durante um ataque de criminosos, no dia 14 de janeiro, no alto do morro do bairro Moscoso, na divisa com o Morro da Piedade, em Vitória. Dentre os mortos, dois não tinham passagem pela polícia. Houve ainda o registro de famílias expulsas da localidade e mulheres agredidas.
Mortos
  • Luiz Fernando da Conceição Gomes, 18 anos, morador do bairro Piedade, estudante, sem passagem pela polícia;
  • Patrick Oliveira de Souza, 26 anos, coletor de lixo em Vitória, ajudante de pedreiro nas horas vagas, sem passagem pela polícia, morador do bairro Cobilândia, em Vila Velha. Estava visitando a mulher que está grávida, no Morro da Piedade, é amigo do coletor de lixo que foi baleado, mas sobreviveu;
  • Wemerson da Silva Lima, 23 anos, morador do Morro da Piedade, estudante, sem profissão, possui passagem por tráfico de drogas, no ano de 2016. Estava na praça lanchando com as vítimas, quando ocorreu o crime de homicídio.
Baleados
  • Coletor de lixo, 28 anos, morador do Morro da Piedade, tem passagens por associação ao tráfico, tráfico de drogas e furto qualificado mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa e concurso de pessoas;
  • Adolescente, 15 anos, sem passagem pela polícia, atingida por um disparo de arma de fogo na região da perna. Ela contou à polícia que estava lanchando com as vítimas quando chegaram dois indivíduos efetuando disparos de armas de fogo.

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