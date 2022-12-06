Conflitos em Vitória: suspeitos trocam tiros com policiais do BME

Um homem identificado como Maycon Guilhermino Reis, de 28 anos, morreu baleado após um confronto com a Polícia Militar em Caratoíra, Vitória , na tarde desta terça-feira (6). De acordo com a corporação, ele estaria entre os suspeitos que dispararam contra as equipes policiais.

O caso aconteceu durante patrulhamento do Batalhão de Missões Especiais (BME) na região. Em uma escadaria, o suspeito teria visualizado os militares e, segundo a PM, começou a atirar. Nesse momento, houve a troca de tiros. Também de acordo com a corporação, uma arma de fogo foi apreendida.

TV Gazeta, Maycon não resistiu aos ferimentos. A Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da, Maycon não resistiu aos ferimentos. A PM informou, ainda, que ele estaria com a arma apreendida durante o confronto. A parte do corpo na qual o suspeito foi atingido pelo disparo não foi divulgada.

Material apreendido após confronto em Caratoíra, Vitória Crédito: Caíque Verli

Ainda conforme apuração da reportagem, um jovem de 19 anos também foi apreendido com drogas e munições, em outro ponto do bairro. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Vitória, junto com o material.

Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).

O corpo do suspeito será encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Conflitos na Capital

Nesta segunda-feira (5), outro confronto acabou com a morte de um jovem de 23 anos no Bairro da Penha, em Vitória , apontado pela polícia como segurança de uma das principais lideranças do Primeiro Comando de Vitória (PCV): Geovani de Andrade Bento, conhecido como "Vaninho", que está preso.

Na ocasião, policiais estavam em um ponto de observação em São Benedito vendo traficantes fortemente armados circulando no bairro da Floresta. Uma segunda equipe foi até a região, mas os suspeitos desceram uma ladeira e fugiram em direção ao bairro São Benedito, onde encontraram mais militares e foi iniciado um confronto com os PMs.

Quando chegaram à Escadaria Botafogo, os policiais ficaram encurralados e pediram ajuda. Os criminosos tentaram até invadir o Destacamento da Polícia Militar de São Benedito. Foi nessa escadaria que o suspeito acabou baleado e morto. Segundo a polícia, ele estava armado e chegou a atirar contra os militares. Ele chegou a ser socorrido mas não resistiu.

Em represália à morte, um caminhão de coleta de lixo foi incendiado no bairro Gurigica, durante a noite de segunda-feira (5).