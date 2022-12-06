Morto em confronto com a PM em Vitória era 'faixa-preta' do PCV, diz PM

"Ontem, 05/12/2022, jovens comemoravam mais uma vitória do Brasil na Copa do Qatar. Aproveitando-se do momento de comemoração, a PM chegou na surdina metendo bala para cima dos moradores do Floresta-Território do Bem. Executaram sumariamente um rapaz, morador do São Benedito, que estava comemorando a vitória do Brasil junto a outras pessoas.

Ao ouvir os gritos dos moradores, a polícia revidou com mais tiro de fuzil e atingiu uma casa com crianças dentro da residência.

Outro morador que foi levar os pais do jovem até o hospital São Lucas, para onde foi conduzido já sem vida, foi abordado pela PM enquanto conduzia o veículo com a irmã e prima no carona, sendo efetuados disparos que acertaram o vidro do motorista e o porta malas.

É inconcebível que moradores de comunidade não tenham direito a comemorar como todo cidadão comum. O Estado já é ausente nas periferias e quando adentra nos becos e vielas é tão somente em busca de um alvo: corpos pretos, principalmente de jovens.

É necessária uma ação mais eficiente da militância e toda sociedade nos morros e comunidades. Estamos sós. É preciso descentralizar forças de atividades apenas nos centros urbanos e praças. Nós estamos aqui no olho do furacão sendo dizimados todos os dias. Tá insuportável tentar sobreviver. Essa hemorragia não estanca mais."