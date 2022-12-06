Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro da Penha

Morto em confronto com a PM em Vitória era 'faixa-preta' do PCV, diz PM

Comandante do 1° Batalhão da PM na Capital informou que George de Souza Oliveira Ramos, de 23 anos, era segurança de um dos líderes do Primeiro Comando de Vitória, que está preso

Publicado em 06 de Dezembro de 2022 às 12:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2022 às 12:18
Suspeito morto durante confronto com a Polícia Militar no Bairro da Penha
Suspeito morto durante confronto com a Polícia Militar no Bairro da Penha Crédito: Arquivo Pessoal
Um jovem de 23 anos foi morto durante um confronto com a Polícia Militar na noite desta segunda-feira (5), na região do Bairro da Penha, palco de conflitos do tráfico de drogas em Vitória. A troca de tiros entre criminosos e policiais durante a qual George de Souza Oliveira Ramos morreu ocorreu por volta das 19h, momento em que moradores ouviram barulho de vários disparos.
Em resposta à morte do suspeito, criminosos atearam fogo em um caminhão de lixo e o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas. Segundo apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, o trabalho precisou ser interrompido quando mais tiros foram disparados.
Segundo o comandante do 1º Batalhão, tenente-coronel Leandro Menezes, o jovem tinha ligação com uma das principais lideranças do Primeiro Comando de Vitória (PCV), Geovani de Andrade Bento, conhecido como "Vaninho", que está preso
"Ele é tido como cria do morro, com familiares ligados à criminalidade. Nas informações de inteligência ele é tido como 'faixa-preta' – segurança – do Geovane Bento, que inclusive está preso", explicou. 
Nesta terça-feira (6), o repórter André Falcão, da TV Gazeta, apurou na região que policiais estavam em um ponto de observação em São Benedito vendo traficantes fortemente armados circulando no bairro da Floresta. Uma segunda equipe foi até a região, mas os suspeitos desceram uma ladeira e fugiram em direção ao bairro São Benedito, onde encontraram mais militares e foi iniciado um confronto com os PMs. 
Quando chegaram à Escadaria Botafogo, os policiais ficaram encurralados e pediram ajuda. Áudios que circulam nas redes sociais, mostram os militares pedindo apoio e vários barulhos de tiros ao fundo. Os criminosos também tentaram invadir o Destacamento da Polícia Militar de São Benedito. 
Foi nessa escadaria que o suspeito acabou baleado e morto. Segundo a polícia, ele estava armado e chegou a atirar contra os militares. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, mas acabou não resistindo.
Durante a ocorrência, os policiais apreenderam uma pistola, cinco carregadores, diversas munições, um coldre para pistola e um celular. Os materiais apreendidos foram entregues na Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.
Policiais que atenderam a ocorrência contaram à reportagem que o homem era conhecido como segurança do tráfico de drogas na região. No entanto, a PM, em nota, não confirmou essa informação, apenas informou que ele já tinha sido detido em 2020.
A Polícia Militar informou que reforçou o policiamento na região e destacou que, até o momento, nenhum suspeito foi preso. 
A Polícia Civil explicou que o caso foi registrado como homicídio em confronto com agentes do Estado e seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE), que investiga ocorrências envolvendo agentes de segurança. O corpo do suspeito foi encaminhado para o Departamento Médico Legal de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. 
Os militares do Batalhão de Ações com Cães (BAC) encontraram, na manhã desta terça-feira, a arma utilizada pelo suspeito que foi morto.
Arma utilizada por George
Arma utilizada por George durante confronto com a Polícia Militar Crédito: Polícia Militar

Caminhão de lixo queimado

Um caminhão de coleta de lixo da Prefeitura de Vitória foi incendiado no bairro Consolação, na Capital, na noite desta segunda-feira (5). A ação seria uma represália a um confronto entre policiais e suspeitos que aconteceu na região.
O Corpo de Bombeiros disse, em nota, que foi acionado para ocorrência de incêndio em veículo no bairro Gurigica, na noite desta segunda-feira (05). Uma equipe foi encaminhada e realizou o combate ao incêndio, devido às chamas.

O outro lado

A advogada popular Josi Santos entrou em contato com a reportagem de A Gazeta. Ela, que é representante do Coletivo Evas Negras e acompanhou a família de George durante os trâmites de liberação do corpo, enviou uma nota sobre o caso. 

Veja a nota do coletivo na íntegra

"Ontem, 05/12/2022, jovens comemoravam mais uma vitória do Brasil na Copa do Qatar. Aproveitando-se do momento de comemoração, a PM chegou na surdina metendo bala para cima dos moradores do Floresta-Território do Bem. Executaram sumariamente um rapaz, morador do São Benedito, que estava comemorando a vitória do Brasil junto a outras pessoas. 

Ao ouvir os gritos dos moradores, a polícia revidou com mais tiro de fuzil e atingiu uma casa com crianças dentro da residência. 

Outro morador que foi levar os pais do jovem até o hospital São Lucas, para onde foi conduzido já sem vida, foi abordado pela PM enquanto conduzia o veículo com a irmã e prima no carona, sendo efetuados disparos que acertaram o vidro do motorista e o porta malas. 

É inconcebível que moradores de comunidade não tenham direito a comemorar como todo cidadão comum. O Estado já é ausente nas periferias e quando adentra nos becos e vielas é tão somente em busca de um alvo: corpos pretos, principalmente de jovens. 

É necessária uma ação mais eficiente da militância e toda sociedade nos morros e comunidades. Estamos sós. É preciso descentralizar forças de atividades apenas nos centros urbanos e praças. Nós estamos aqui no olho do furacão sendo dizimados todos os dias. Tá insuportável tentar sobreviver. Essa hemorragia não estanca mais."

Veja Também

Mulher ouve barulho de tiros e encontra marido morto em Marataízes

Filho é preso suspeito de tentar matar a mãe a facadas em Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bairro da Penha Polícia Civil Vitória (ES) Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados