Filho é preso suspeito de tentar matar a mãe a facadas em Cachoeiro

A vítima foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Marbrasa. Ela foi golpeada na cabeça e nas costas, e segundo a filha, que não quis ser identificada, a mãe já se recupera em casa. “O médico disse que ela nasceu de novo, por pouco não atinge o pulmão”, revelou. A mulher recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (5).

A filha da vítima conta que haviam dado entrada em um processo de internação compulsória para o irmão, que possui problemas pelo uso de drogas. “Ele não tem histórico de agressões. Minha mãe contou que estava na sala e ele a chamou no quarto e começou a ferir. Não houve discussão. Ela está em choque, sem entender o que aconteceu”, disse a filha da vítima.