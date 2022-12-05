Filho é preso suspeito de tentar matar a mãe a facadas em Cachoeiro

Um jovem de 26 anos foi preso em flagrante suspeito de esfaquear a mãe dele dentro de casa no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite deste domingo (4). A mulher foi socorrida por populares a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. O rapaz, que não teve o nome divulgado, foi autuado por tentativa de homicídio qualificado.
O crime aconteceu em um condomínio do bairro Gilson Carone. Segundo a Polícia Militar, o rapaz informou que se exaltou durante uma discussão com a mãe e acabou a esfaqueando. Após o ocorrido, o suspeito foi agredido por populares e precisou de atendimento médico. Em seguida, ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.
A vítima foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Marbrasa. Ela foi golpeada na cabeça e nas costas, e segundo a filha, que não quis ser identificada, a mãe já se recupera em casa. “O médico disse que ela nasceu de novo, por pouco não atinge o pulmão”, revelou. A mulher recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (5).
A filha da vítima conta que haviam dado entrada em um processo de internação compulsória para o irmão, que possui problemas pelo uso de drogas. “Ele não tem histórico de agressões. Minha mãe contou que estava na sala e ele a chamou no quarto e começou a ferir. Não houve discussão. Ela está em choque, sem entender o que aconteceu”, disse a filha da vítima.
A Polícia Civil informou que o conduzido foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio qualificado e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.