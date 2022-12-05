Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dentro de casa

Filho é preso suspeito de tentar matar a mãe a facadas em Cachoeiro

Crime aconteceu na noite deste domingo (4) e suspeito, de 26 anos, foi preso; mulher de 48 anos foi socorrida e, por pouco, golpe não atingiu o pulmão dela

Publicado em 05 de Dezembro de 2022 às 11:42

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

05 dez 2022 às 11:42
UPA do bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim
Vítima foi encaminhada ao UPA do bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação | PMCI
Um jovem de 26 anos foi preso em flagrante suspeito de esfaquear a mãe dele dentro de casa no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite deste domingo (4). A mulher foi socorrida por populares a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. O rapaz, que não teve o nome divulgado, foi autuado por tentativa de homicídio qualificado. 
O crime aconteceu em um condomínio do bairro Gilson Carone. Segundo a Polícia Militar, o rapaz informou que se exaltou durante uma discussão com a mãe e acabou a esfaqueando. Após o ocorrido, o suspeito foi agredido por populares e precisou de atendimento médico. Em seguida, ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.
A vítima foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Marbrasa. Ela foi golpeada na cabeça e nas costas, e segundo a filha, que não quis ser identificada, a mãe já se recupera em casa. “O médico disse que ela nasceu de novo, por pouco não atinge o pulmão”, revelou. A mulher recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (5).
A filha da vítima conta que haviam dado entrada em um processo de internação compulsória para o irmão, que possui problemas pelo uso de drogas. “Ele não tem histórico de agressões. Minha mãe contou que estava na sala e ele a chamou no quarto e começou a ferir. Não houve discussão. Ela está em choque, sem entender o que aconteceu”, disse a filha da vítima.
A Polícia Civil informou que o conduzido foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio qualificado e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.

Veja Também

Família pede ajuda para encontrar mulher desaparecida em Iconha

Espírito Santo fecha mês de novembro sem registro de feminicídio

Suspeito de tentar matar pai e filha em carro em Vila Velha é preso

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim drogas Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia encontrou em uma casa no bairro Zumbi maconha, cocaína e munições
Jovem é preso por tráfico após tentar fugir da PM e bater moto em Cachoeiro
Uma testemunha contou à PM que o condutor perdeu o controle da direção em uma curva acentuada. O carro bateu em um barranco às margens da pista e capotou diversas vezes
Motorista perde controle em curva e carro capota em Jaguaré
Arrascaeta em Flamengo x Bahia
Flamengo vence Bahia, homenageia Oscar Schmidt e chega à vice-liderança

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados