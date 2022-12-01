Suspeito de tentar matar pai e filha em carro em Vila Velha é preso

Pai e filha são baleados enquanto chegavam em casa, no bairro Alecrim, em Vila Velha Crédito: Reproduçã/ES1

A prisão do homem aconteceu nesta quarta-feira (30) perto de um campo de futebol do bairro Ataíde e foi divulgada no final da manhã desta quinta-feira (1º) pela Polícia Civil.

O delegado Alan Moreno, titular da Delegacia de Homicídios Consumados de Vila Velha, disse que o suspeito teria cometido o crime por acreditar que o eletricista passava informações para a polícia, informação negada pela vítima.

"O crime foi motivado pelo fato de o autor supor que uma das vítimas, o homem, seria um colaborador das forças de segurança, informação negada pela vítima. O estopim para o cometimento do crime teria sido a prisão de um traficante de drogas no dia anterior aos fatos, no mesmo bairro, feita por policiais militares da Força Tática", disse o delegado.

O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Eletricista, filha e neto tiveram carro atingido por mais de 15 tiros

O eletricista, que pediu para não ser identificado, contou à reportagem da TV Gazeta nesta quarta-feira (30), que estava voltando para casa com a família quando entrou na rua Paulo Neves e um suspeito armado saiu de um beco e começou a atirar contra o veículo, que estava com os vidros parcialmente abertos e faróis baixos.

"Estava com os vidros fechados porque estava chovendo, mas farol normal, baixo, tudo normal e o vidro da minha filha estava aberto pra não embaçar o carro. Do nada, um camarada saiu do beco dando tiro no carro de todo jeito.", contou o eletricista.

Pai e filha são baleados enquanto chegavam em casa, no bairro Ataíde, em Vila Velha Crédito: Reproduçã/ES1

Foram mais de 15 tiros, que atingiram o para-brisa, vidros laterais e parte traseira do carro. O eletricista foi ferido nas costas, braço e mão por três tiros e a filha dele por um tiro no braço.

Mesmo ferido, o eletricista conseguiu dirigir até outra rua do bairro, onde mora com a família, e pediu socorro.

A vítima disse que no momento dos disparos a filha dele ficou desesperada. "Ele [o neto] vai fazer dois anos na quinta-feira. Ela falava 'vou morrer, vou morrer'. Ela estava com o braço em cima dele. Se fosse mias pra baixo tinha atingido a cabeça do menino", disse o avô.

Pai e filha são baleados enquanto chegavam em casa, no bairro Ataíde, em Vila Velha Crédito: Reproduçã/ES1