Pai e filha são baleados dentro de carro ao chegarem em casa em Vila Velha

Pai e filha foram baleados quando estavam chegando de carro em casa na noite desta terça-feira (29), no bairro Alecrim, em Vila Velha. Segundo apuração da TV Gazeta, um menino de dois anos, filho da mulher baleada, estava no veículo, mas não se feriu. A Polícia Militar disse que testemunhas contaram aos policiais que dois suspeitos, ainda não identificados, saíram de um beco próximo e atirado contra o carro em que estavam o homem de 62 e a mulher de 31.
As vítimas deram entrada em um hospital particular no mesmo município e relataram não saber informar quem seriam os autores dos disparos. A Polícia Militar disse que o homem baleado acionou o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes). Militares foram ao local e constataram que além dele, a filha também tinha sido atingida. O neto estava com eles no carro, mas escapou sem ferimentos. Os dois feridos confirmaram que estavam chegando em casa de carro quando dois suspeitos saíram de um beco, cercaram o veículo e atiraram.
Em nota, a Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e até o momento nenhum suspeito foi detido.