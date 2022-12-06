Após confronto e morte de suspeito, caminhão de lixo é incendiado em Vitória

Um caminhão de coleta de lixo da Prefeitura de Vitória foi incendiado no bairro Consolação, na Capital, na noite desta segunda-feira (5). A ação seria uma represália a um confronto entre policiais e suspeitos que aconteceu na região.
De acordo com apuração inicial do repórter João Brito, da TV Gazeta, o confronto aconteceu na escadaria Botafogo, no Bairro da Penha. Um suspeito, identificado como George de Souza Oliveira Ramos, de 23 anos, foi baleado e socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), mas não resistiu aos ferimentos. Com ele, os militares apreenderam uma arma e drogas.
Segundo o comandante do 1º Batalhão, tenente-coronel Leandro Menezes, o jovem tinha ligação com uma das principais lideranças do Primeiro Comando de Vitória (PCV), Geovani de Andrade Bento, conhecido como Vaninho, que está preso.
"Ele é tido como cria do morro, com familiares ligados à criminalidade. Nas informações de inteligência ele é tido como 'faixa-preta' do Geovane Bento, que inclusive está preso", explicou.
A Polícia Civil informou que a morte do jovem de 23 anos, seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
De acordo com a Polícia Militar, o policiamento na região segue reforçado.