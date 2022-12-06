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Após confronto e morte de suspeito, caminhão de lixo é incendiado em Vitória

Caso foi registrado na noite desta segunda-feira (5); troca de tiros teria acontecido no Bairro da Penha; veículo realiza a coleta de resíduos na cidade

Publicado em 05 de Dezembro de 2022 às 21:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2022 às 21:35
Um caminhão de coleta de lixo da Prefeitura de Vitória foi incendiado no bairro Consolação, na Capital, na noite desta segunda-feira (5). A ação seria uma represália a um confronto entre policiais e suspeitos que aconteceu na região.
De acordo com apuração inicial do repórter João Brito, da TV Gazeta, o confronto aconteceu na escadaria Botafogo, no Bairro da Penha. Um suspeito, identificado como George de Souza Oliveira Ramos, de 23 anos, foi baleado e socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), mas não resistiu aos ferimentos. Com ele, os militares apreenderam uma arma e drogas.
Segundo o comandante do 1º Batalhão, tenente-coronel Leandro Menezes, o jovem tinha ligação com uma das principais lideranças do Primeiro Comando de Vitória (PCV), Geovani de Andrade Bento, conhecido como Vaninho, que está preso.
"Ele é tido como cria do morro, com familiares ligados à criminalidade. Nas informações de inteligência ele é tido como 'faixa-preta' do Geovane Bento, que inclusive está preso", explicou.
Depois da morte, criminosos atearam fogo no caminhão de lixo na altura do bairro Consolação, que fica perto do Bairro da Penha. Ainda segundo apuração da TV Gazeta, o Corpo de Bombeiros apagou as chamas, e logo na sequência muitos disparos foram ouvidos na região.
O Corpo de Bombeiros Militar informou que foi acionado para ocorrência de incêndio em veículo no bairro Gurigica e uma equipe foi encaminhada e realizou o combate ao incêndio, apagando as chamas.
A Polícia Civil informou que a morte do jovem de 23 anos, seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. 
De acordo com a Polícia Militar, o policiamento na região segue reforçado. 

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