Mulher ouve barulho de tiros e encontra marido morto em Marataízes

Um homem foi morto a tiros em Pontal da Barra, Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, na noite deste domingo (4). Segundo a Polícia Militar, a esposa da vítima relatou aos policiais que o marido estava conversando com dois amigos em uma rua e, neste momento, ela ouviu barulho de tiros e correu para ver o que havia acontecido. Ao chegar ao local, encontrou o homem morto, com marcas de dois disparos.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da delegacia de Marataízes. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto, informou a corporação.
O corpo da vítima, que não teve o nome revelado, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A corporação destacou que a população pode ajudar nas investigações com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.