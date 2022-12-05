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Pontal da Barra

Mulher ouve barulho de tiros e encontra marido morto em Marataízes

Crime ocorreu na noite deste domingo (4). Esposa disse aos policiais que o marido estava conversando com dois amigos e, após ouvir barulho de tiros, ela foi ao local e já encontrou o homem sem vida

Publicado em 05 de Dezembro de 2022 às 13:00

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

05 dez 2022 às 13:00
Corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim
Corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul
Um homem foi morto a tiros em Pontal da Barra, Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, na noite deste domingo (4). Segundo a Polícia Militar, a esposa da vítima relatou aos policiais que o marido estava conversando com dois amigos em uma rua e, neste momento, ela ouviu barulho de tiros e correu para ver o que havia acontecido. Ao chegar ao local, encontrou o homem morto, com marcas de dois disparos.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da delegacia de Marataízes. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto, informou a corporação.
O corpo da vítima, que não teve o nome revelado, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A corporação destacou que a população pode ajudar nas investigações com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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